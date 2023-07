Perdão do empréstimo estudantil: quanto do seu empréstimo estudantil o novo plano do governo pode cortar?

Tele fardo de dívida de empréstimo estudantil tem sido uma preocupação significativa para muitos indivíduos que buscam o ensino superior.

Em resposta a esta questão, o governo implementou várias perdão de empréstimo estudantil programas para aliviar a pressão financeira sobre os mutuários. À medida que novas políticas são introduzidas, é essencial entender quanto de seu empréstimo estudantil pode ser potencialmente reduzido sob esses planos.

O que está incluído no novo plano de governo?

De acordo com o novo plano do governo, há potencial para redução significativa de empréstimos para mutuários elegíveis. O valor exato que pode ser perdoado depende dos detalhes específicos do plano e das circunstâncias individuais. No entanto, existem vários elementos-chave a considerar:

1. Planos de Reembolso Orientado por Renda (IDR): O novo plano do governo pode expandir a disponibilidade e os benefícios dos planos de reembolso orientados para a renda. Esses planos calculam os pagamentos mensais do empréstimo com base na renda do mutuário e no tamanho da família. Dependendo do plano, os mutuários podem ter uma parte do empréstimo perdoada após um determinado número de pagamentos qualificados.

2. Perdão de Empréstimo de Serviço Público (PSLF): O plano do governo também pode aprimorar o programa de Perdão de Empréstimos para Serviços Públicos. A PSLF oferece perdão de empréstimos a mutuários que trabalham em período integral para empregadores qualificados, como organizações governamentais ou sem fins lucrativos, e fazem 120 pagamentos elegíveis. O plano aprimorado pode simplificar o processo de perdão e potencialmente aumentar o valor do empréstimo que pode ser perdoado.

3. Elegibilidade expandida: O novo plano de governo pode ampliar os critérios de elegibilidade para perdão de empréstimos. Isso pode incluir estender o perdão aos mutuários que antes não eram elegíveis ou fornecer alívio aos mutuários que foram desproporcionalmente sobrecarregados por dívida de empréstimo estudantil.

É importante observar que os detalhes e disposições específicas do novo plano do governo para perdão de empréstimos estudantis podem variar à medida que as políticas são desenvolvidas e implementadas. O plano final pode estar sujeito a alterações e revisões legislativas.

A extensão potencial da redução do empréstimo dependerá de fatores como planos de pagamento baseados em renda, o Perdão de Empréstimo de Serviço Público programa e expandiu os critérios de elegibilidade. Embora o valor exato que pode ser perdoado varie de acordo com as circunstâncias individuais, o novo plano visa oferecer uma redução substancial do empréstimo para mutuários elegíveis.