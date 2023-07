Perdão do empréstimo estudantil: quem se qualifica e como se inscrever no novo plano de Biden?

Tele governo de Presidente Joe Biden anunciou que perdoará $ 39 bilhões em dívidas de empréstimos estudantis para 804.000 mutuários que fazem pagamentos há 20 anos ou mais e devem se qualificar para alívio.

Em comunicado emitido em nome do Chefe do Executivo e Vice-presidente Kamala Harrisela expressa que, ao longo de sua carreira, tem sido uma prioridade reduzir a dívida do crédito estudantil e combater práticas abusivas que não forneciam aos alunos o crédito adequado para seus pagamentos.

“Como procurador-geral da Califórnia, ganhei um bilhão de dólares para veteranos e estudantes fraudados ao ingressar em faculdades predatórias com fins lucrativos”, afirma o vice-presidente. Ela também observa que tanto ela quanto o presidente estão comprometidos em fornecer alívio aos tomadores de empréstimos estudantis para “ajudá-los a seguir em frente com suas vidas, quer queiram começar uma família, comprar uma casa ou se tornarem empreendedores”.

Harris detalhou que ela e Biden continuarão lutando por benefícios estudantis e lembrou que no mês passado, Presidente Biden anunciou a busca de um caminho alternativo para o alívio através do Lei do Ensino Superior. Eles também finalizaram seu novo plano de pagamento baseado em renda, que reduzirá os pagamentos mensais pela metade para empréstimos de graduação.

“Nosso governo continuará a lutar para garantir que os americanos tenham acesso à educação pós-secundária de alta qualidade sem arcar com o ônus da dívida incontrolável de empréstimos estudantis”, acrescenta o comunicado.

Quem se qualifica e como se candidatar ao novo plano de Biden?

De acordo com a Forbes, os quase US$ 40 bilhões em perdão de empréstimos estudantis são fornecidos por meio do Ajuste de reembolso baseado em renda (IDR).

Os programas de IDR oferecem pagamentos acessíveis com base na renda dos mutuários, com possibilidade de perdão do empréstimo após 20 ou 25 anos no programa.

A administração Biden vê o Ajuste do IDR como uma solução única para esses problemas, como o Departamento de Educação pode conceder crédito aos mutuários com tempo para o perdão do empréstimo IDR que, de outra forma, não teria contado, mesmo para os mutuários que não estão atualmente inscritos em um plano IDR, explica a Forbes.

A saída detalha que os 800.000 mutuários aprovados para perdão de empréstimos estudantis esta semana representam a primeira onda de mutuários a se beneficiar do ajuste do IDR.

Vale lembrar que o Departamento de Educação já havia anunciado que priorizaria os mutuários que atingiram o marco de perdão de 20 ou 25 anos antes de agosto devido ao crédito retroativo.

“Os mutuários que receberão notificações nos próximos dias incluem aqueles com Empréstimos Diretos ou Empréstimos federais para educação familiar detidos pelo Departamento (incluindo qualquer tipo de empréstimo PLUS para Pais) que atingiram o limite de perdão necessário como resultado do recebimento de crédito para o perdão do IDR”, diz o anúncio do Departamento de Educação.

Os mutuários qualificados receberão em breve uma notificação por e-mail

A Forbes acrescenta que mutuários adicionais podem receber o perdão do empréstimo estudantil nos próximos meses, pois também ultrapassam o limite de 20 ou 25 anos para o perdão do empréstimo.

Enquanto isso, outros mutuários que recebem crédito de IDR sob a iniciativa, mas não atingem o limite de perdão, devem começar a receber notificações de status em algum momento de 2024.

Mutuários com empréstimos estudantis federais do Departamento de Educaçãoincluindo todos os Empréstimos Diretos, bem como alguns Empréstimo Federal para Educação Familiar (FFEL) empréstimos do programa, não precisa aplicar, pois o ajuste do IDR é automático.

Para aqueles que não atingem o marco imediato de perdão do empréstimo estudantil, eles devem continuar fazendo pagamentos de acordo com um plano de IDR para progredir.

Quanto aos mutuários com empréstimos FFEL comerciais e outros empréstimos não diretos, eles podem precisar consolidar esses empréstimos por meio do programa Federal Direct Consolidation até o final de 2023 para se beneficiar da iniciativa, indica a Forbes.