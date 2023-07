Os beneficiários do PIS/PASEP estão enfrentando confusões em relação ao abono salarial. Isso porque até o momento, muitas pessoas estão incertas sobre como e quando ocorrerá o pagamento.

Perdeu o prazo? Datas do PIS/PASEP geram dúvidas entre os trabalhadores

De forma sucinta, o PIS/PASEP é um abono salarial destinado aos trabalhadores brasileiros que exercem sua profissão de forma formal, sob regime CLT e com carteira de trabalho assinada. Grande parte desses cidadãos são elegíveis para receber esse benefício concedido pelo governo federal.

Em geral, o objetivo do PIS/PASEP é promover a relação entre empregador, empregado e governo federal. Desse modo, ele é válido tanto para os trabalhadores formais em empresas privadas como para servidores públicos.

Sobre o Programa de Integração Social (PIS)

Já o PIS é pago aos trabalhadores formais que possuem carteira assinada há pelo menos cinco anos, recebem até dois salários mínimos por mês e trabalharam por pelo menos 30 dias no ano em questão. A maioria desse público recebe o pagamento através da Caixa Econômica Federal.

Sobre o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP)

De forma resumida, o PASEP é válido para servidores públicos e aqueles que exercem sua profissão no setor público. Desse modo, o pagamento desse benefício é realizado pelo Banco do Brasil. No entanto, o número de beneficiários do PASEP é menor em comparação ao PIS.

Informações sobre as datas de pagamento

Contudo, as datas de pagamento têm gerado bastante confusão entre os próprios trabalhadores, que estão desinformados sobre quando receberão o benefício. No entanto, temos boas notícias para os beneficiários que desejam saber a data exata de pagamento do abono salarial PIS/PASEP.



Datas atualizadas de pagamento

Em suma, os trabalhadores formais que nasceram nos meses de novembro e dezembro estão começando a receber o benefício em suas contas. Esses pagamentos serão realizados tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil.

Para aqueles que recebem o PIS através da Caixa, as datas de pagamento são as seguintes:

Nascidos em novembro: 17/07/2023 (Segunda-feira);

Nascidos em dezembro: 17/07/2023 (Segunda-feira).

Para aqueles que recebem o PASEP através do Banco do Brasil, a data de pagamento é a seguinte:

Último dígito da inscrição 8 e 9: 17/07/2023 (Segunda-feira).

Não perca as datas oficiais

Agora que você já está mais informado sobre o benefício do PIS/PASEP, é importante ficar atento à data de pagamento, especialmente se você nasceu nos meses de novembro e dezembro.

O que acontece se o valor referente ao PIS/PASEP não for sacado?

De forma geral, se o valor referente ao PIS/PASEP não for sacado dentro do prazo estabelecido, ele retorna ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Desse modo, o FAT é responsável por financiar programas de desenvolvimento econômico e social, como o seguro-desemprego e o abono salarial.

Portanto, é importante ressaltar que o prazo para o saque do PIS/PASEP é determinado anualmente pelo calendário de pagamento estabelecido pelo governo. Contudo, caso o beneficiário não faça o saque dentro desse período, o valor não fica disponível indefinidamente.

O trabalhador deverá aguardar um novo período

Assim, caso o beneficiário perca o prazo para o saque, será necessário aguardar o próximo período de pagamento do abono salarial para ter uma nova oportunidade de receber o valor. Desse modo, é recomendado acompanhar as informações divulgadas pelos órgãos responsáveis para se manter atualizado sobre os procedimentos e prazos.

Além disso, é válido ressaltar que o valor do PIS/PASEP não é acumulativo, ou seja, caso o beneficiário não realize o saque em determinado ano, não haverá acúmulo desse valor para os anos seguintes.

Portanto, é fundamental ficar atento às datas e realizar o saque dentro do prazo estabelecido para garantir o recebimento do benefício.