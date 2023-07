PERIGO! Previsão do tempo anuncia ALERTA AMARELO HOJE (26)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta sobre possíveis danos por materiais para muitos brasileiros. A previsão do tempo dá um alerta amarelo, cujos problemas podem ocorrer devido as chuvas intensas e rajadas de vento em algumas áreas do país.

O órgão divulgou o aviso amarelo, indicando “perigo potencial“, para algumas regiões brasileiras: Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Essas áreas, que abrangem o noroeste do Amazonas até a metade norte de Roraima, enfrentarão novamente chuvas intensas, previstas em cerca de 50 milímetros. Ventos entre 40 e 60 quilômetros por hora também são esperados, com um baixo risco de cortes de energia, alagamentos e descargas elétricas.

Alerta amarelo divulgado pelo Inmet deixa muitos apreensivos

O Inmet também alerta para chuvas intensas no sul do Rio Grande do Sul durante a quarta-feira (26). A área afetada vai do sudoeste gaúcho, na fronteira com a Argentina e Uruguai, até a região metropolitana de Porto Alegre.

A recomendação é que durante essas chuvas intensas e rajadas de vento, os moradores não busquem abrigo debaixo de árvores, devido ao risco de queda e descargas elétricas. Estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda também é desaconselhado, bem como o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

No Nordeste, os ventos costeiros serão notados em grande parte do litoral do Ceará e do Rio Grande do Norte, podendo causar a “movimentação de dunas de areia sobre construções na orla”.

Sudeste e Sul

Na região Sul, há dois avisos meteorológicos distintos. Um deles é específico para o Rio Grande do Sul, especialmente para a porção sul do Estado, onde são esperadas chuvas de até 30 milímetros (mm) e ventos intensos, alcançando até 60 quilômetros por hora (km/h). Na área que se estende do litoral sul gaúcho até as proximidades de Blumenau (SC), o alerta é para ventos costeiros.

Já no Sudeste, um único aviso abrange áreas de três dos quatro Estados da região. Abrangendo a faixa que compreende o leste de Minas Gerais, o sul do Espírito Santo e o norte do Rio de Janeiro, são previstas chuvas intensas na manhã de hoje, com acumulados de até 50 mm, além de ventos variando entre 40 e 60 km/h.

Norte e Nordeste

O Nordeste lidera os alertas na previsão do tempo para a manhã desta quarta-feira. O norte capixaba, ainda na região Sudeste, e o extremo sul da Bahia podem enfrentar problemas com o acúmulo de chuva. Além disso, a faixa litorânea do Ceará e do Rio Grande do Norte irá experimentar ventos costeiros. Outra preocupação é o vendaval que se espalhará por boa parte da caatinga nordestina.

Os alertas da previsão do Inmet também abrangem a Região Norte. Nesse contexto, o aviso ressalta que o extremo norte do país, incluindo áreas do Amazonas, Roraima, Amapá e Pará, enfrentará chuvas intensas, com acumulados que podem atingir até 50 mm. Além disso, essa região do Brasil deve experimentar ventos intensos, com velocidades de até 60 km/h.



Chuvas realmente muito intensas na previsão do tempo

O Inmet adverte: “Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas”. O alerta se aplica ao extremo norte do país e a todas as outras áreas com indicação de chuvas intensas.

Em relação às áreas com alertas sobre rajadas de vento, o instituto informa que o perigo potencial (representado na cor amarela) refere-se à “intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla”.

Recomendações do Inmet

Para todas as áreas com alertas vigentes, tanto para chuvas intensas como para ventos costeiros, o Inmet fornece as seguintes recomendações:

Evite se abrigar debaixo de árvores, pois há um leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite o uso de aparelhos eletrônicos conectados à tomada.