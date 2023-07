período de inscrições no Vestibular 2024 começa nesta segunda (24)

A Universidade Estadual de Londrina (UEL) é uma instituição de ensino superior pública com sede principal em Londrina, Paraná.

O cronograma oficial com as principais datas da próxima edição do Vestibular da UEL já foi divulgado. Dessa maneira, os estudantes devem ficar atentos: o período de inscrições no processo seletivo começa nesta segunda-feira, dia 24 de julho.

Assim, para que você consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Vestibular 2024 da UEL. Vamos conferir!

Vestibular UEL 2024: inscrições começam nesta segunda (24)

O período de inscrições para a próxima edição do Vestibular da UEL irá começar nesta segunda-feira, dia 24 de julho. Conforme o anúncio oficial da instituição, os candidatos poderão se inscrever até o dia 05 de setembro.

As inscrições deverão ser feitas somente de forma virtual através do preenchimento de um formulário eletrônico disponível no site da COPS/UEL, a organização responsável pelo Vestibular 2024 da UEL.

No momento da inscrição, os estudantes deverão indicar uma cidade para realização das provas do Vestibular 2024. Os participantes também precisarão indicar a modalidade de participação (ampla concorrência ou reserva de vagas) e uma língua estrangeira (espanhol, francês ou inglês).

Conforme as informações presentes no edital do processo seletivo, os candidatos considerados “treineiros” (que não completaram o ensino médio e que não estão cursando o último ano do ensino médio) também podem se inscrever no vestibular. Porém, caso aprovados, esses participantes não poderão realizar matrícula na UEL.

Acesse o Manual do Candidato do Vestibular 2024 para mais informações sobre o processo seletivo.

Vestibular UEL 2024: provas

A primeira fase do Vestibular 2024 da UEL será aplicada no dia 29 de outubro, das 14h às 18h. O exame irá acontecer nas cidades de Londrina, Curitiba, Cascavel, Guarapuava e Umuarama, no estado do Paraná.

Os participantes aprovados na primeira fase da seleção participarão da segunda etapa do Vestibular 2024 da UEL , que será aplicada em dois dias diferentes:



26 de novembro de 2023 , das 14h às 18h: Prova de Línguas e Literaturas: Língua Portuguesa e Literaturas em Língua Portuguesa, Língua Estrangeira e Redação ;

27 de novembro de 2023, das 14h às 18h: Prova Discursiva de Conhecimentos Específicos.

Além disso, os candidatos aos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design de Moda e Design Gráfico deverão realizar uma prova de habilidades específicas no dia 28 de novembro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 18h. Por fim, os candidatos aos cursos de Música também precisarão fazer uma prova específica no dia de 24 de setembro de 2023, das 8h às 11h e das 14h às 18h.

Vestibular UEL 2024: taxa de inscrição e isenção

Todos os interessados em participar do Vestibular 2024 da UEL deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 176,00. O pagamento poderá ser realizado via boleto bancário ou PIX.

Porém, a UEL também está oferecendo aos candidatos aos participantes a possibilidade de solicitar a isenção e a redução da taxa.

As solicitações puderam ser enviadas até o dia 30 de junho para os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e membros de família de baixa renda.

No caso dos candidatos que optaram por pedir o benefício via Serviço de Bem-Estar à Comunidade (SEBEC), as solicitações foram recebidas entre o dia 19 de junho e 14 de julho.

É importante destacar que os candidatos que receberam a isenção da taxa de inscrição não estão automaticamente inscritos no Vestibular 2024 da UEL e deverão realizar o procedimento de inscrição da mesma forma que todos os participantes.

Vestibular UEL 2024: lista de livros obrigatórios

Os candidatos que irão participar do Vestibular 2024 deverão ler os livros escolhidos para compor a lista de leituras obrigatórias do processo seletivo. Veja quais foram as obras selecionadas:

Contos novos, de Mário de Andrade;

Quarto de Despejo , de Carolina Maria de Jesus;

O seminarista, de Bemardo Guimarães;

Histórias que os jornais não contam, de Moacyr Scliar;

Niketche, de Paulina Chiziane;

O rei da vela, de Oswald de Andrade;

Torto arado, de ltamar Vieira Junior;

Melhores poemas, de Fernando Pessoa;

Chove sobre minha infância, de Miguel Sanches Neto;

Cartas chilenas, de Tomás Antônio Gonzaga.