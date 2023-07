Pés de Margot Robbie causam rebuliço: atriz encantada com a adoração dos fãs

margot robbie, a estrela do próximo filme da Barbie, tem recebido muita atenção por seus pés ultimamente. Além de ser a atriz principal de um dos maiores filmes de 2023, ela também conquistou a admiração de mais de 6.700 pessoas que acham que ela tem pés “bonitos”. Isso pode parecer uma conquista incomum, mas é algo que Robbie está encarando com calma.

Em uma entrevista recente com Mistura de cinema, Robbie falou sobre o fascínio da internet por seus pés. Ela revelou que na primeira vez que se pesquisou no Google, ficou surpresa ao ver que “pés de Margot Robbie” era um dos principais resultados de pesquisa. Ela então a descobriu página da Wikipédia, que traz fotos de seus pés e comentários de fãs. Enquanto 97 pessoas no site acham que Robbie tem pés “feios”, a maioria dos usuários parece pensar que os pés dela são bonitos.

Apesar da natureza incomum dessa atenção, Robbie parece estar levando tudo na esportiva. Na verdade, ela até acha lisonjeiro. “Estou realmente lisonjeada que as pessoas estejam entusiasmadas com meus pés”, disse ela. “Eu acho isso adorável. Eu sou, genuinamente. Não me sinto estranho com isso. Na verdade, estou tipo, isso é legal.”

Robbie não é a primeira celebridade a receber atenção por seus pés e certamente não será a última. No entanto, ela parece estar lidando com isso com graça e humor. Quanto aos seus planos futuros, Robbie revelou que adoraria ser escalada para o último filme de Quentin Tarantino. Talvez isso dê aos fãs ainda mais motivos para admirá-la – tanto por suas habilidades de atuação quanto por seus pés.

Os pés de Robbie já são famosos

Vale a pena notar que esta não é a primeira vez que os pés de Robbie estão no centro das atenções. Em Quentin Tarantinofilme de 2019 Era uma vez em HollywoodRobbie jogou Sharon Tate e teve uma cena memorável em que ela colocou os pés em uma cadeira de cinema. Essa cena despertou um interesse renovado nos pés de Robbie e ajudou a alimentar o fascínio atual por eles, graças ao seu novo filme, Barbie.

Embora alguns possam achar essa atenção estranha ou desconfortável, Robbie parece estar levando tudo com calma. Ela é conhecida por sua personalidade realista e sua capacidade de rir de si mesma, o que provavelmente é parte da razão pela qual tantas pessoas a acham atraente. Quer você seja fã de suas habilidades de atuação ou de seus pés, não há como negar que Margot Robbie é uma das atrizes mais talentosas e fascinantes da atualidade.