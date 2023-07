Peso Pluma lança primeiro arremesso para Julio Urias no jogo Dodgers

Pena teve uma noite inesquecível no sul da Califórnia na quarta-feira, quando se tornou o convidado de honra do Los Angeles Dodgers.

A cantora lançou o primeiro passo na cerimônia antes do início do jogo da MLB que encerrou a série entre o Los Angeles Dodgers e o visitante Pittsburgh Pirates.

Urias e Peso Pen: Novos Bffs

O jogador atrás do losango responsável por fazer a recepção era ninguém menos que o arremessador Júlio Uriasque é um grande fã de Pena e que se encarregou de ser o anfitrião da noite para seu compatriota.

Urias também presenteou Peso Pluma com algumas lembranças do time, uma camisa e um par de chuteiras usadas.

Ver seu sucesso deixou todos nós, mexicanos, muito orgulhosos. Ele se tornou uma sensação mundial. Sabemos que chegar a um nível mundial quando você sai de um lugar como o México é sempre um pouco complicado. Mas quando você trabalha para as coisas, elas sempre se tornam realidade. Julio Urias / MLB.COM

A experiência dos Dodgers de Peso Pluma

O músico de 23 anos também teve a oportunidade de passar um tempo com os jogadores dos Dodgers antes do início do jogo.

Antes do primeiro arremesso, Peso Pluma fez uma chamada de vídeo para o arremessador lesionado Shelby Millerque ganhou o apelido de “Peso Pluma” dentro do Club House do time devido à sua semelhança física com o Deitado cantor. O jogador, abraçando a semelhança, virou torcedor do Peso Pluma e até entra em campo usando seu hit “Ela dança sozinha”.

Peso Pluma ficou com um sorriso enorme no rosto a noite inteira e após lançar o primeiro arremesso foi visto no camarote do time curtindo o jogo e comemorando o gol dos Dodgers emocionante 6-4 vencer os piratas.