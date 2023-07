Pesquisa aponta que gestão Ronaldo Lopes está 66% melhor que a de Marcius Beltrão

Uma pesquisa realizada no dia 04 de julho com universo de 800 entrevistados, sendo pesquisados eleitores com mais de 16 anos, revelou o grau de aprovação do governo do prefeito Ronaldo Lopes em relação aos feitos da administração “Penedo Crescendo com seu povo” ao longo desses quase três anos.

Na amostra o prefeito Ronaldo Lopes obteve aprovação de 90% dos entrevistados. A pesquisa também perguntou em relação a aprovação dos pesquisados para as gestões do governador Paulo Dantas e do presidente Lula, ambos, obtiveram aprovações dos entrevistados penedenses de 83% e 84%, respectivamente.

A pesquisa também fez a seguinte pergunta aos entrevistados: “A administração do prefeito Ronaldo Lopes está melhor, igual ou pior em relação ao ex-prefeito Marcius Beltrão? O resultado apontou que 66% acha que a administração Ronaldo Lopes / João Lucas está melhor que o governo encabeçado por Beltrão. Para 24% está igual e 8% disseram que está pior. Não sabe ou não opinaram somou 2% das respostas.

O intervalo de confiança da pesquisa é estimado em 95% e a margem de erro máximo é de 3.0 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra.