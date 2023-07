PÉSSIMA NOTÍCIA para os beneficiários do BOLSA FAMÍLIA com novo pente-fino que se aproxima

Recentemente, o Governo Federal anunciou que fará um novo pente-fino do Bolsa Família ainda em 2023, com o propósito de investigar quais famílias estão recebendo o benefício de forma irregular.

Isso porque, infelizmente, ainda existem muitas pessoas que fazem o cadastro no programa agindo de má-fé, ou seja, cadastram-se mesmo sem ter a necessidade de receber o valor mensal.

Para barrar esse tipo de comportamento, o pente-fino é feito de tempos em tempos, sempre focando em determinados grupos. Agora, o foco estará voltado a famílias que se cadastraram no fim do ano passado. A seguir você entenderá melhor a situação e poderá tirar as suas dúvidas. Continue lendo.

Novo pente-fino do Bolsa Família se aproxima: Entenda como funcionará

Um novo pente-fino do Bolsa Família se aproxima e tem deixado muitos brasileiros angustiados com a possibilidade de perder o acesso ao programa. Afinal, a ideia é que aconteçam novos cortes de situações irregulares.

Basicamente, esse pente-fino será focado em famílias unipessoais, ou seja, de uma só pessoa, e que tenham feito o cadastro no Bolsa Família no fim do ano passado. Isso porque, o Governo detectou um cadastro elevado desse tipo de família no fim de 2022, o que tornou suspeita a situação.

No entanto, se a pessoa estiver dentro dos requisitos necessários do programa, não terá com o que se preocupar, pois não será “cortada” do benefício. Em contrapartida, aqueles que estiverem com alguma pendência ou não estiverem dentro das regras do Bolsa Família poderão ter o seu benefício imediatamente cortado.

O receio de muitos brasileiros é que esse corte também ocorra de forma equivocada. Isto é, acabe acontecendo mesmo quando a pessoa está regular no programa. Nessas situações, será necessário recorrer para garantir o recebimento do benefício.



Como funciona o pente-fino?

Outra dúvida muito recorrente que os beneficiários do Bolsa Família podem ter é com relação ao funcionamento do pente-fino. Basicamente, os beneficiários são convocados para comparecer no CRAS mais próximo de suas casas.

Nessa convocação, normalmente são solicitados alguns documentos comprobatórios com relação às informações que foram passadas para que o cadastro no CadÚnico fosse feito.

Por exemplo, o CRAS pode solicitar que você leve o seu comprovante de renda atualizado, bem como o comprovante de residência. Além disso, pode solicitar outros tipos de documentos que julgar necessário para averiguar a sua situação.

É importante ter em mente que todos esses documentos precisam ser sempre atualizados, e fique atento à veracidade do que você estará apresentando: se tentar burlar o sistema com informações falsas, poderá responder criminalmente por isso mais tarde.

Portanto, organize-se para levar os documentos necessários, considerando as orientações do CRAS e sempre agindo de forma honesta na hora de atualizar o seu cadastro e o de sua família.

Lembrando, ainda, que mesmo que você tenha uma renda informal, ela também deve ser apresentada como fonte de renda no seu cadastro, pois o Governo pode acessar esse tipo de informação e, do mesmo modo, excluir pessoas com rendas elevadas do programa.

Em caso de dúvidas, converse no CRAS para entender melhor a sua situação.