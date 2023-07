PÉSSIMA NOTÍCIA para os brasileiros que consomem ovo de galinha acaba de sair

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o valor do ovo de galinha registrou um aumento de aproximadamente 23% em um período de um ano. Essa elevação representa a maior alta em uma década no país. A disparada nos preços é atribuída à redução da oferta e ao encarecimento dos insumos necessários para a produção dos ovos.

O aumento expressivo no preço do ovo de galinha vem impactando diretamente o orçamento dos consumidores brasileiros. O produto, conhecido por ser uma opção versátil no cardápio, está se tornando cada vez mais oneroso para as famílias.

Entenda os motivos da alta no valor do ovo de galinha

De acordo com especialistas, a menor oferta de ovos no mercado está relacionada a diversos fatores, como problemas a gripe aviária em alguns países, que aumentaram a exportação. Além disso, os insumos utilizados na alimentação das galinhas, como milho e soja, estão mais caros, o que contribui para a elevação dos preços finais do produto.

“O Brasil, portanto, produzindo menos e passando a exportar, isso fez com que a oferta e a procura ela ficou desequilibrada. Existe uma oferta menor hoje do que o consumo. Por outro lado também as carnes, com preço baixo, faz com que migram um pouco o consumo para as carnes, mas ainda o preço do ovo está muito alto“, explica Irineo da Costa Rodrigues, presidente de uma cooperativa.

Essa valorização do ovo de galinha contrasta com a inflação oficial do país, que atualmente está em torno de 3%. O aumento de mais de 20% em apenas um ano preocupa os consumidores, especialmente aqueles de baixa renda, que utilizam o alimento como alternativa econômica em suas refeições diárias.

Outras proteínas ficaram mais baratas

Como já dito anteriormente, o preço do ovo de galinha registrou um aumento significativo de aproximadamente 23% em um período de um ano. Em contrapartida, as carnes e o frango apresentaram uma tendência oposta, com quedas de aproximadamente 6,73% e 3,94%, respectivamente, no mesmo período.

Essa discrepância nos preços dos alimentos de origem animal chama a atenção, já que enquanto o ovo de galinha teve uma elevação expressiva, as carnes, incluindo o frango, apresentaram uma redução em seus valores. Essa situação pode ter diversas causas, como variações na oferta e demanda de cada produto, custos de produção, entre outros fatores.

É importante ressaltar que o ovo de galinha é um alimento amplamente consumido no Brasil e costuma ser uma opção mais acessível para muitas famílias. O aumento de preço pode impactar diretamente o orçamento dos consumidores, especialmente aqueles que dependem do ovo como fonte de proteína em suas refeições diárias.

No caso das carnes, a redução de preços pode estar relacionada a fatores como a oferta de animais para abate, o aumento da concorrência entre os produtores e até mesmo a demanda mais fraca por esses produtos em determinado período. Essas variações nos preços dos alimentos de origem animal demonstram a importância de acompanhar as tendências de mercado e buscar alternativas na hora de compor a dieta.



É fundamental analisar os custos e benefícios de cada alimento como a carne ou o ovo de galinha, considerando não apenas o aspecto econômico, mas também a qualidade nutricional e a adequação às necessidades individuais. Dessa forma, os consumidores podem fazer escolhas conscientes, aproveitando os alimentos disponíveis de acordo com suas preferências e possibilidades financeiras.