PÉSSIMA NOTÍCIA para quem usa SPOTIFY é anunciada HOJE

Após 12 anos mantendo o mesmo valor, o Spotify anunciou um aumento no preço de sua assinatura Premium nos Estados Unidos. Agora, a mensalidade custará cerca R$5 reais mais cara, um aumento em relação aos 9,99 dólares cobrados desde o lançamento do serviço nos EUA, em 2011.

Mudança nos Preços Spotify

Em uma postagem oficial, a empresa declarou:

“Para que possamos continuar inovando, estamos alterando nossos preços Premium em vários mercados ao redor do mundo. Essas atualizações nos ajudarão a continuar oferecendo valor aos fãs e artistas em nossa plataforma”.

Além da alteração no valor da assinatura individual Premium, o Spotify também anunciou aumentos nos planos Duo, Família e Estudante.

Detalhamento dos Novos Valores

Plano Preço Antigo Preço Novo Individual $9.99 $10.99 Duo $12.99 $14.99 Família $15.99 $16.99 Estudante $4.99 $5.99

Segundo a empresa, os assinantes atuais terão um período de carência de um mês antes que os novos preços entrem em vigor.

Aumentos Internacionais do Spotify

O Spotify também está aplicando aumentos semelhantes em outros países. No Reino Unido, por exemplo, o plano individual agora custará £10.99, um aumento em relação aos £9.99 anteriores. Na França, o plano individual custará €10.99, contra os €9.99 anteriores.

Aumento Esperado na assinatura Spotify

O aumento não é totalmente inesperado, considerando que todos os outros principais serviços de streaming de música anunciaram aumentos de preço nos últimos meses. Apple foi a primeira em outubro do ano passado, seguida pela Amazon em janeiro deste ano, e tanto o Tidal quanto o YouTube Music Premium anunciaram aumentos este mês. Em todos os casos, a mudança principal foi a mesma, um aumento de 1 dólar no custo de uma assinatura mensal individual padrão de $9.99 para $10.99.

Daniel Ek, CEO do Spotify, já havia dado indícios de um possível aumento de preço durante uma teleconferência de resultados em abril, quando disse que a empresa estava “pronta para aumentar os preços”.



Histórico de Aumentos do Spotify

Embora o preço do plano Premium do Spotify tenha permanecido consistente por mais de uma década, esse não foi o caso para seus outros planos de assinatura. Em 2021, a empresa aumentou o preço de sua assinatura familiar de $14.99 para $15.99 nos EUA, por exemplo, enquanto no Reino Unido e em alguns países europeus também aumentou os preços de seus planos Estudante e Duo, juntamente com o plano Família.

Países Afetados pelo Aumento(Inclusive o Brasil)

A lista completa de países que verão um aumento de preço como parte do anúncio de hoje inclui:

Andorra, Albânia, Argentina, Áustria, Austrália, Bósnia e Herzegovina, Bélgica, Bulgária, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Chipre, Dinamarca, Equador, Estônia, Espanha, Finlândia, França, Reino Unido, Grécia, Guatemala, Hong Kong, Croácia, Indonésia, Irlanda, Israel, Islândia, Itália, Lituânia, Luxemburgo, Letônia, Mônaco, Montenegro, Macedônia do Norte, Malta, México, Holanda, Noruega, Nova Zelândia, Peru, Portugal, Sérvia, Suécia, Singapura, Eslovênia, Eslováquia, San Marino, Tailândia, Turquia, Estados Unidos, Kosovo.

A medida é vista como necessária para que a empresa continue a inovar e oferecer valor aos fãs e artistas em sua plataforma. Ainda assim, a notícia pode não ser bem recebida por todos os assinantes, que terão que desembolsar um pouco mais para continuar desfrutando dos serviços do Spotify.