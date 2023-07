PETA alveja elenco e diretor de ‘Gladiador 2’ sobre suposto uso de animais no set

Ridley Scott supostamente tem seus atores interagindo com animais vivos no set de “Gladiador 2” – algo que a PETA tomou conhecimento e que está pedindo que a produção pare.

Na correspondência com Ridley, a PETA diz que recebeu reclamações de denunciantes alegando que ele está usando cavalos e macacos no set durante as filmagens em Malta … incluindo uma alegação de que pelo menos um dos cavalos desmaiou recentemente. A PETA está presumindo que o alegado colapso se deve às temperaturas extremas na ilha mediterrânea.