Peter Jackson criticou a audição de Jake Gyllenhaal para ‘O Senhor dos Anéis’: você é o pior ator que eu já vi

He agora é uma das estrelas do hollywoodmas Jake Gyllenhaal uma vez teve seu coração partido, quando ele fez o teste para um papel como Frodo em ‘Senhor dos Anéis’.

O papel acabou sendo assumido por Elias WoodQuem Peter Jackson gostei muito mais do que Gyllenhaal.

De fato, o diretor criticou fortemente Gyllenhaal e até disse a ele para demitir seus agentes, que não haviam lhe contado sobre a necessidade de um sotaque britânico.

A audição de Jake Gyllenhaal para ‘O Senhor dos Anéis’

Depois de imitar o ato de encontrar o único anel para governar todos eles, Jackson realmente perdeu a fé quando o diálogo começou.

“Ele literalmente se virou para mim e disse ‘Você é o pior ator que eu já vi'”, Gyllenhaal revelado durante uma aparição no ‘The Tonight Show with Jimmy Fallon’.

“Ele disse ‘Alguém lhe disse que você deveria ter um sotaque?’

“Eu disse ‘Não’ e ele disse ‘Bem, demita seus agentes’.”

Foi uma pausa difícil para Gyllenhaalmas ele se recuperou e teve uma grande carreira no cinema com títulos como ‘Donnie Darko’, ‘Brokeback Mountain’, ‘Zodiaz’, ‘Enemy’, ‘Nightcrawler’, ‘Prince of Persia’, ‘Love e Outras Drogas’ e ‘Homem-Aranha: Longe de Casa’.