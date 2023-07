Petrobras testa nova política de preços e brasileiros se preocupam

A Petrobras (PETR3;PETR4) enfrenta um momento crucial em sua trajetória, uma vez que o preço do petróleo atingiu suas máximas desde abril, alcançando US$ 84 o barril.

Petrobras avalia nova política de preços diante do cenário de alta do petróleo

Diante disso, a empresa está sendo testada em relação à sua nova política de preços, anunciada em maio, que busca considerar os custos internos de produção, preços dos concorrentes e parcelas de combustíveis produzidas ou compradas no exterior. Contudo, analistas veem os preços descontrolados das cotações internacionais, gerando dúvidas sobre a necessidade de elevar os preços dos combustíveis.

A nova política de preços e os desafios

A nova política de preços implementada pela Petrobras tem sido amplamente monitorada pelos investidores. Pois os preços da gasolina e diesel estão cerca de 20% abaixo das cotações internacionais.

Em suma, isso tem gerado preocupações sobre o impacto de manter os preços baixos na rentabilidade da estatal. Dessa forma, trazendo à memória os tempos de combustíveis subsidiados que afetaram negativamente a empresa no passado.

Além disso, o Bradesco BBI tem sido questionado sobre a possibilidade de a Petrobras aumentar o preço da gasolina. Apesar da nova política da empresa sugerir não vender abaixo do custo marginal de produção, próximo à paridade de exportação.

Contudo, os analistas do BBI acreditam que a Petrobras está vendendo a gasolina abaixo do seu valor marginal (VM), sugerindo a necessidade de ajuste dos preços para cima. Assim, situando-se em torno de US$ 95 o barril, enquanto a estatal tem vendido a US$ 86.

Impactos políticos e sociais



Em resumo, aumentar os preços dos combustíveis pode gerar ruído político e preocupações sobre possíveis consequências políticas. No entanto, os preços da gasolina na bomba têm caído desde o pico de R$ 7,50 o litro no ano anterior para R$ 5,60 o litro atualmente.

Assim, a teoria por trás da nova política de preços aponta que a Petrobras precisaria aumentar os preços em cerca de R$ 0,30 o litro, o que não seria um aumento significativo. Embora a gestão da Petrobras tenha introduzido uma política de valor marginal, estima-se que a empresa esteja cobrando R$ 0,65 a menos pela gasolina do que a paridade internacional.

Assim, a política de preços já mostra um “impacto social”, mas é importante considerar a possibilidade de repercussões negativas junto ao governo com o anúncio de aumentos.

Desafios adicionais para manter preços baixos

Apesar da alta do petróleo, o câmbio em baixa tem trazido algum alívio, mas a perspectiva de queda limitada do dólar e a resiliência dos preços do petróleo acima de US$ 80 o barril complicam o cenário para manter os preços de combustíveis baixos.

De forma sucinta, a defasagem em relação aos preços praticados no Golfo do México aumentou para mais de 20%, gerando preocupações sobre a capacidade de competição da Petrobras e possibilitando a exportação de diesel pela refinaria privada Acelen.

As importações de gasolina pela Petrobras aumentaram significativamente no segundo trimestre de 2023, enquanto a taxa de utilização das refinarias da empresa também subiu. Dessa forma, essas ações podem ser indicativos de esforços para aumentar a participação da Petrobras no mercado de vendas domésticas de combustíveis.

Desafios econômicos e mercadológicos

Certamente, diante do cenário de alta do petróleo, a Petrobras enfrenta desafios significativos. Sendo esses em relação à sua política de preços e à manutenção dos preços dos combustíveis abaixo das cotações internacionais. Desse modo, a nova política implementada pela empresa busca considerar diversos fatores, mas a decisão de aumentar os preços pode trazer impactos políticos e sociais.

Entretanto, com a análise dos dados e monitoramento dos cenários político e econômico, a Petrobras deverá tomar decisões estratégicas. De modo que visem à sustentabilidade financeira da empresa e ao atendimento das demandas do mercado de combustíveis.