Petz abre 339 vagas de emprego pelo país

A Petz, uma das maiores redes de pet shops do Brasil, acaba de anunciar uma série de novas oportunidades de emprego em diversas regiões do país. A empresa, que tem como missão promover o bem-estar e a saúde dos animais de estimação, está em constante expansão e busca profissionais qualificados e apaixonados por pets para integrar sua equipe.

Petz abre vagas de emprego em todo o país

A companhia valoriza seus colaboradores e oferece um pacote de benefícios atraentes. Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa estão:

Vale-alimentação;







Vale-transporte;







Plano de saúde;







Plano odontológico;







Seguro de vida;







Descontos em produtos da loja;







Oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional.

Confira abaixo algumas das vagas de emprego disponíveis na Petz:

Vendedor(a) de Pet Shop;







Recepcionista;







Esteticista Animal;







Tosador(a);







Assistente Administrativo(a);







Auxiliar de Limpeza;







Farmacêutico(a);







Gerente de Loja;







Atendente de Televendas;







Balconista;







Líder de Estoque;







Técnico(a) em Enfermagem Veterinária;







Auxiliar de Estoque;







Analista de Marketing Digital.

Essas são apenas algumas das oportunidades disponíveis na empresa. Para conferir todas as vagas e obter mais informações sobre os requisitos e benefícios específicos de cada posição, os interessados devem acessar as orientações, a seguir.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas na Petz, é necessário acessar o portal 123empregos, parceiro da empresa responsável pelo processo seletivo. No portal, os candidatos encontrarão todas as vagas disponíveis na companhia, além de poderem cadastrar seus currículos e se candidatar diretamente às oportunidades que mais se adequam ao seu perfil.

Ao se candidatar, é importante preencher todas as informações solicitadas de forma clara e objetiva, destacando experiências relevantes e habilidades que possam contribuir para o sucesso na função desejada.



Sobre a empresa

A Petz é uma empresa brasileira fundada em 2002 e que rapidamente se tornou referência no mercado pet. Com mais de 100 lojas espalhadas pelo país, a empresa oferece uma ampla variedade de produtos e serviços para animais de estimação, incluindo alimentos, medicamentos, acessórios, banho e tosa, e até mesmo consultas veterinárias.

Além disso, a companhia é conhecida por seu compromisso com a responsabilidade social, realizando diversas ações e campanhas em prol do bem-estar animal. A empresa também promove a capacitação e o desenvolvimento de seus colaboradores, buscando constantemente inovação e excelência em seus serviços.

