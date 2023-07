Pharlab CONTRATA PESSOAS na região Sudeste

Saiba quais são os cargos e não perca tempo, se inscreva!

A Pharlab, indústria farmacêutica mineira, atuante no segmento de genéricos, equivalentes e isentos de prescrição há mais de 20 anos, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Posto isso, antes de falar mais sobre a companhia, veja quais são os cargos disponíveis e suas respectivas localidades:

Analista Desenvolvimento Analítico SR – Lagoa da Prata -MG e Remoto – Efetivo;

Estágio – Excelência Operacional (OPEX) – Lagoa da Prata – MG – Estágio;

Representante PDV JR São Paulo Interior – São Paulo – SP – Efetivo: Atuar como representante nos pontos de vendas, desde o planejamento, negociação, geração de demanda, exposição dos produtos em estandes e apresentação. Atuar como interface entre a empresa e o cliente, trazendo feedback para alinhamento das vendas;

Banco de Talentos Afirmativo – Pessoas com deficiência – Lagoa da Prata – MG – Banco de talentos.

Mais sobre a Pharlab

Dando mais detalhes sobre a Pharlab, é interessante deixar claro que, desde sua fundação, a fábrica está localizada em Lagoa da Prata, no interior de um estado que abriga muitas culturas: Minas Gerais. Isso lhe dá o privilégio de reconhecer e honrar o país e suas particularidades.

Além disso, há mais de 20 anos participa de um dos maiores ecossistemas de saúde no Brasil. Tem a força e a experiência de uma multinacional francesa, mas também está próxima de cada cliente e entende as diferenças socioculturais de cada região onde atuam.

Como efetivar a inscrição?

Agora que as vagas da Pharlab já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



