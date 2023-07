PicPay agora conta com alternativa de crédito com garantia; Veja como funciona

O PicPay passará a permitir que seus clientes utilizem os depósitos em dinheiro feitos no aplicativo para liberar limite em cartões de crédito. Desta maneira, todos os usuários da carteira digital poderão ter um cartão de crédito virtual. Segundo a empresa financeira J&F, este mecanismo irá ajudar a empresa a fidelizar seus clientes, ao mesmo tempo que não corre grandes riscos.

Atualmente, o PicPay já possui cerca de 15 milhões de cartões emitidos, divididos entre as categorias de crédito e débito. Além disso, a carteira digital possui depósitos na casa dos R$ 10 bilhões. Quando o cliente do PicPay adere a esta nova modalidade passa a contar com uma pasta separada, chamada de” Cofrinho”. Através dela, é possível guardar o dinheiro que garante o limite do cartão.

Além disso, os recursos guardados pelo usuário são aplicados em CDBs do PicPay Bank, que rendem a 102% do CDI. O cliente pode, inclusive, utilizar o dinheiro guardado para pagar a própria fatura do cartão de crédito, também existindo a possibilidade de utilizar outros recursos para o pagamento.

Esta modalidade de crédito do PicPay também está disponível para clientes negativados ou que não possuem proposta pré-aprovada. O cartão virtual da empresa funciona da mesma maneira que o cartão de crédito tradicional, operando pela bandeira Mastercard.

Declarações de executivos da empresa

Alguns executivos do PicPay deram declarações sobre esta nova operação de crédito.Sendo assim, segundo o vice-presidente de Serviços Financeiros do PicPay, Danilo Caffaro: “Um dos desafios que temos é acessar informações de pagamento dos usuários que acabam concentradas nos grandes bancos”.

“Com esse produto, temos uma reciprocidade: o cliente começa a usar o cartão em lugares em que não usava, constrói o relacionamento e temos mais acesso a informações de crédito”, completou Caffaro.

Além disso, Frederico Trevisan, diretor de Cartões e Seguros da empresa, afirmou que este cartão de crédito com garantia pode ajudar o PicPay a fidelizar seus clientes. “A partir do momento em que o cliente tem cartão conosco, faz a portabilidade do salário, entre outras coisas, podemos dar outros limites de crédito”.

Serviço do PicPay não é novidade

Esse tipo de cartão de crédito, com garantia através de um depósito em dinheiro, não é uma novidade, sendo que no último ano, diversos bancos digitais recorreram a este serviço para substituir o cartão pré-pago.

Isso ocorreu porque o pré-pago se tornou menos vantajoso, devido ao teto da tarifa de intercâmbio imposto pelo Banco Central. Esse serviço de crédito também é uma alternativa em um momento que a inadimplência no Brasil está muito alta.

De acordo com Caffaro, o PicPay deve lançar novos produtos, inclusive o chamado crédito clean, que não possui garantias. “Gostamos dos produtos com garantia, mas eles têm limitações”, afirmou. O vice-presidente de Serviços Financeiros também disse que nem todos os clientes da carteira digital possuem dinheiro para um crédito consignado, por exemplo. “Estamos no caminho de complementar o nosso portfólio”.



O PicPay conta com 35 milhões de clientes ativos, após receber a carteira de pessoas físicas do Original, controlado pela J&F. Sendo assim, esta nova ferramenta deve estar disponível para todos esses clientes até o mês de agosto, que se aproxima. A liberação começará a ser feita para aqueles que não possuem operações de crédito com a empresa.