PICPAY libera EMPRÉSTIMO de até R$40MIL

O PicPay é uma carteira digital gratuita que oferece diversos benefícios para os seus usuários, como o cartão de crédito sem anuidade.

Além disso, também é possível enviar e receber dinheiro, pagar contas, fazer compras online e offline, investir o seu saldo com rendimento superior à poupança, solicitar empréstimos e muito mais. Tudo isso de forma simples, rápida e segura, usando apenas o seu celular.

No entanto, o que muitas pessoas ainda não sabem é que o PicPay oferece empréstimo de até R$ 40 mil pelo aplicativo com excelentes condições para os seus usuários. A seguir, entenda mais sobre como funciona o crédito pessoal do PicPay.

Empréstimo de até R$ 40 mil está disponível no PicPay

O PicPay oferece diversas modalidades de crédito para os seus clientes. Um deles é o empréstimo pessoal. Através dessa modalidade, os clientes da conta digital podem conseguir um crédito de até R$ 40 mil de forma simples e rápida.

Além disso, é possível conseguir condições especiais para a obtenção de crédito no PicPay. A taxa de juros podem variar entre 1.49% e 8.29% ao mês e o cliente tem até 24 meses para pagar.

Como fazer a simulação do empréstimo pessoal

Aqueles que se interessarem no empréstimo pessoal do PicPay podem fazer uma simulação diretamente no app. Para isso, siga o passo a passo:

Primeiro, abra o aplicativo PicPay no seu celular e acesse a seção de “Empréstimos”; Depois, selecione a opção “Empréstimo Pessoal”; Na sequência, caso tenha algum valor pré-aprovado, aparecerá as instruções para continuar com a simulação. Dessa forma, basta seguir as instruções da tela.

Com a simulação, o cliente consegue decidir o valor que deseja receber, de acordo com o limite pré-aprovado, bem como a quantidade de parcelas que se ajusta ao seu orçamento. É importante lembrar que o valor dos juros aumenta na mesma proporção da quantidade de parcelas.

Além disso, também é possível escolher a data de vencimento e outras configurações da proposta. Por fim, ao chegar em uma condição que lhe agrada, basta clicar em “Contratar o empréstimo”.

Se você ainda não tem uma conta no PicPay, pode fazer de forma simples e rápida. O app está disponível para aparelhos Android e IOS. Assim, basta baixar o aplicativo no seu celular, criar a sua conta com o seu número de celular e e-mail e aproveitar todos os benefícios que ele oferece.



Cuidados ao contratar um empréstimo pessoal

Ao contratar um empréstimo pessoal, ou qualquer outra modalidade de crédito, é importante tomar alguns cuidados para evitar o endividamento.

Em primeiro lugar, o usuário deve analisar a sua situação financeira. Assim, ele deve assegurar que consegue arcar com as parcelas futuras do empréstimo.

Uma regra importante que pode servir de base para todas as pessoas é não comprometer mais do que 30% da sua renda mensal para o pagamento das parcelas. Isso porque comprometer mais do que isso pode influenciar nos seus custos básicos de vida e atrapalhar as finanças pessoais.

Por fim, se o empréstimo é realmente necessário e cabe no seu bolso, vale a pena analisar com cuidado todas as modalidades disponíveis, a fim de decidir a melhor opção para você.

Como funciona o PicPay?

O PicPay é uma plataforma que funciona como uma carteira digital, onde é possível armazenar o seu dinheiro e usá-lo para diversas finalidades. Para começar a usar, basta baixar o aplicativo e criar uma conta gratuita com o seu número de celular.

Após criar a conta, o usuário pode adicionar dinheiro ao seu saldo usando um cartão de crédito ou débito, um boleto bancário ou fazendo um Pix. Assim, poderá utilizar os serviços disponibilizados no aplicativo:

Fazer transferências;

Pagar contas de consumo, como luz, água, telefone e internet;

Parcelar as contas em até 12 vezes com o cartão de crédito do PicPay;

Fazer compras online em sites parceiros do PicPay;

Fazer compras presenciais em estabelecimentos que aceitam o PicPay como forma de pagamento;

Investir o seu dinheiro com rendimento automático de 102% do CDI após 30 dias;

Solicitar empréstimos pessoais com taxas competitivas e prazos flexíveis.