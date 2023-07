PIS 2024 pago com ANTECIPAÇÃO em JULHO no SAQUE EXCLUSIVO hoje (08/07)? Veja QUEM TEM DIREITO ao PIS

Ainda há alguns grupos que receberão o abono

Ao buscar informações acerca de uma eventual antecipação do “PIS 2024” (referente ao ano-base 2022), os trabalhadores têm inundado a internet com questionamentos. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto o governo Lula abstiveram-se de emitir qualquer comunicado referente ao PIS Ano-Base 2022 por enquanto.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Fazem jus ao recebimento do PIS:

Colaboradores que receberam remuneração de, no máximo, dois salários mínimos;

Exerceram qualquer atividade remunerada durante, pelo menos, 30 dias no respectivo ano;

durante, pelo menos, 30 dias no respectivo ano; Possuem informações atualizadas no cadastro;

Estão inscritos no PIS/Pasep há, no mínimo, cinco anos.

Fazem jus ao recebimento do PASEP:

Servidores públicos federais;

Servidores públicos estaduais;

Funcionários públicos em geral;

Servidores públicos municipais.

Como realizar a consulta do PIS/Pasep?

Confira o PIS:

App CAIXA Tem (disponível para Android e iOS );

e ); App CAIXA Trabalhador (Disponível para Android e iOS );

e ); Atendimento CAIXA ao Cidadão – 0800 726 0207.

Confira o PASEP:



Você também pode gostar:

PIS 2024: Quando será o pagamento? Quem tem direito?

Surgiram numerosos questionamentos, conforme mencionado anteriormente, a respeito do momento em que ocorrerá o pagamento do PIS 2024 (PIS Ano-Base 2022), previsto para julho. Contudo, o Governo Lula, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil ainda não se pronunciaram acerca do PIS Ano-Base 2022. Dessa forma, parece altamente improvável que o programa seja efetivamente pago ainda em julho.

PIS/Pasep 2023

O PIS 2023 ainda realizará depósitos para os últimos grupos de beneficiários, como foi destacado no início desta matéria. Confira todos os detalhes a seguir:

O PIS/PASEP 2023 possui uma parcela total de R$ 1.320 (valor atual) – seguindo a mesma base do salário mínimo deste ano, como já é do conhecimento público. Confira a tabela, com parcelas correspondentes ao valor total:

1 mês de trabalho – R$ 110,00;

2 meses de trabalho – R$ 220,00;

3 meses de trabalho – R$ 330,00;

4 meses de trabalho – R$ 440,00;

5 meses de trabalho – R$ 550,00;

6 meses de trabalho – R$ 660,00;

7 meses de trabalho – R$ 770,00;

8 meses de trabalho – R$ 880,00;

9 meses de trabalho – R$ 990,00;

10 meses de trabalho – R$ 1.100,00;

11 meses de trabalho – R$ 1.210,00;

12 meses de trabalho – R$ 1.320,00.

Calendário PIS 2023

Janeiro – Começa a receber dia 15/02 e saca até 28/12;

Fevereiro – Começa a receber dia 15/02 e saca até 28/12;

Março – Começa a receber dia 15/03 e saca até 28/12;

Abril – Começa a receber dia 15/03 e saca até 28/12;

Maio – Começa a receber dia 17/04 e saca até 28/12;

Junho – Começa a receber dia 17/04 e saca até 28/12;

Julho – Começa a receber dia 15/05 e saca até 28/12;

Agosto – Começa a receber dia 15/05 e saca até 28/12;

Setembro – Começa a receber dia 15/06 e saca até 28/12;

Outubro – Começa a receber dia 15/06 e saca até 28/12;

Novembro – Começa a receber dia 17/07 e saca até 28/12;

Dezembro – Começa a receber dia 17/07 e saca até 28/12.

Calendário PASEP 2023