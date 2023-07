PIS/PASEP ano-base 2022: Quando começam os pagamentos?

Os pagamentos do PIS/PASEP ano-base 2022 ainda não aconteceram e muitos brasileiros estão se perguntando quando essas transferências iniciarão.

Nos últimos anos, os pagamentos do PIS/PASEP passaram por alterações com relação à seleção do ano-base, em decorrência das inconsistências econômicas provocadas pela pandemia do Covid-19.

Porém, isso não quer dizer que esses pagamentos não acontecerão. Saiba mais sobre o abono salarial com ano-base 2022 lendo este conteúdo até o fim.

Quando começam os pagamentos do PIS/PASEP ano-base 2022?

Os pagamentos do PIS/PASEP ano-base 2022 serão feitos no ano de 2024, devido às alterações que aconteceram no cronograma de pagamentos do benefício.

O mês de início ainda não foi divulgado oficialmente, no entanto, é muito provável que as primeiras parcelas comecem a ser liberadas a partir do mês de fevereiro.

Até lá, devemos aguardar o cronograma oficial no qual o Governo divulga quais são as datas específicas de cada depósito, sempre respeitando o final do número de inscrição do servidor público ou a data de nascimento do profissional que atua em empresa privada.

Por que esses pagamentos não aconteceram em 2023?



Antes da pandemia, o ano-base para o pagamento do PIS/PASEP era imediatamente o ano anterior das transferências. Por exemplo, quem trabalhou em 2018 recebia o valor do PIS/PASEP em 2019.

No entanto, foi em 2019 que o mundo passou por uma profunda crise sanitária, causada pela pandemia do Covid-19. Naquele período, todas as esferas da sociedade sofreram impactos, inclusive a econômica.

Por conta disso, o Governo precisou remanejar os valores que seriam usados para pagar o PIS/PASEP sempre do ano imediatamente anterior, o que fez com que um ano-base fosse “pulado”, digamos assim.

Desde então, o ano-base é sempre dois anos anteriores à data do pagamento. É por isso que quem recebeu PIS/PASEP este ano está recebendo um pagamento referente ao ano de 2021. Do mesmo modo, é por isso que o pagamento do PIS/PASEP ano-base 2022 será feito apenas em 2024.

A ideia é que, aos poucos, as datas, com relação ao ano-base, sejam reorganizadas a ponto de que, em algum momento, os trabalhadores possam receber o pagamento referente a dois anos. Quando isso acontecer, essa “fila” de pagamentos será zerada e o PIS/PASEP voltará a ser pago como antigamente.

Até lá, devemos nos acostumar com essa mudança, uma vez que ela foi causada por um motivo de força maior.

Quem tem direito ao PIS/PASEP ano-base 2022?

Assim como ocorre nos demais anos, é preciso estar dentro de alguns pré-requisitos para poder receber o PIS/PASEP ano-base 2022. Veja quais são esses requisitos:

É necessário ter o registro do PIS ou PASEP ativo há, pelo menos, 5 anos;

O trabalhador precisa ter trabalhado ao menos 30 dias no ano-base, ou seja, em 2022. Lembrando que esses 30 dias não precisam ser consecutivos;

Os dados do trabalhador precisam ter sido informados corretamente pelo empregador;

Só pode receber o PIS/PASEP ano-base 2022 quem não tiver recebido um salário maior do que a soma de dois salários-mínimo.

Se você estiver dentro desses requisitos, poderá receber o pagamento no ano que vem, normalmente.