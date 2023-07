PIS/PASEP chegando no fim hoje? Confira agora todas as informações sobre o pagamento para quem trabalhou em 2022

O Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público estão próximos de encerrar o prazo para o saque do abono referente ao ano-base de 2021. Trabalhadores e servidores públicos devem ficar atentos para não perderem a oportunidade de retirar o dinheiro do PIS/Pasep a que têm direito.

Tradicionalmente, o PIS/PASEP disponibiliza anualmente um abono para os trabalhadores com carteira assinada e para os servidores públicos. Entretanto, devido à pandemia, o abono referente ao ano-base de 2021 não entrou no calendário regular.

Somente agora, em 2023, o valor do abono referente ao ano-base de 2021 foi liberado, causando um atraso no pagamento do abono correspondente ao ano-base de 2022. Diante dessa situação, é importante compreender as informações sobre o pagamento atual e também as perspectivas para o próximo abono.

Os trabalhadores com direito ao benefício devem ficar atentos ao prazo de saque, que se encerra no início da próxima semana. Caso não efetuem a retirada dentro do prazo estabelecido, perderão a oportunidade de receber o valor correspondente ao abono.

Mais informações sobre o prazo de saque

Como já dito anteriormente, o prazo para o pagamento do abono salarial do PIS/PASEP referente ao ano-base 2021 está se aproximando do fim. Os trabalhadores que estão aguardando o recebimento devem estar cientes de que os valores correspondem ao período de trabalho no ano-base mencionado, que pode variar de um mês a um ano completo.

O último pagamento para esses trabalhadores será realizado no dia 17 de julho, ou seja, na próxima segunda-feira. Vale lembrar que a Caixa Econômica Federal é responsável pelos pagamentos dos trabalhadores que atuam na iniciativa privada, enquanto o Banco do Brasil é encarregado de efetuar os depósitos para os servidores públicos.

Outra questão que preocupa os trabalhadores é o abono salarial do ano-base 2022, que também deveria ter sido pago, porém, sofreu atraso devido à pandemia. Os recursos destinados a esse abono foram realocados para o Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm) durante o período de crise sanitária.



Consequentemente, o pagamento do abono referente ao ano-base 2022 ainda não possui uma nova data definida pelo Governo Federal. Infelizmente, não há previsão para o pagamento do PIS/PASEP acumulado do ano-base 2022, mas espera-se que o calendário siga com um ano de atraso em relação ao período correspondente.

Sobre o Abono Salarial do PIS/Pasep

O abono do PIS/PASEP é um benefício oferecido aos trabalhadores brasileiros que atendem a determinados critérios estabelecidos pelo programa. Esse abono tem como objetivo complementar a renda dos trabalhadores e servidores públicos, garantindo uma espécie de 13º salário.

O valor do abono é proporcional ao tempo de trabalho durante o ano-base, ou seja, o período de referência utilizado para calcular o benefício. Geralmente, o ano-base corresponde ao ano anterior ao do pagamento.

Para ter direito ao abono salarial, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos por mês, estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados corretamente informados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).