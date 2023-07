PIS/PASEP está pagando valores para quem trabalhou em 2022?

Os trabalhadores do país podem sacar uma grana extra neste mês de julho. A saber, o Governo Federal continua realizando o pagamento do PIS/Pasep de 2023, através da parceria que mantém com a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco do Brasil (BB).

Na próxima segunda-feira (17), o calendário de pagamentos do abono salarial chegará ao fim. Em resumo, o dia 17 de julho marca o último dia para o depósito do PIS/Pasep, que contemplará os últimos grupos de trabalhadores que têm direito ao abono.

Na verdade, a liberação do PIS/Pasep em 2023 teve início no dia 15 de fevereiro. Ao longo dos últimos meses, o governo realizou o pagamento do abono salarial para os trabalhadores do país. E os últimos depósitos irão ocorrer em quatro dias, para alegria desses profissionais.

Entenda o pagamento do PIS/Pasep

Em resumo, o Governo Federal paga todos os anos o abono salarial aos trabalhadores do país. Aliás, esse pagamento acontecia sempre no ano seguinte ao trabalhado. Por exemplo, quem trabalhou em 2018 recebeu o abono no ano seguinte, em 2019. Contudo, esse modelo de pagamento passou por uma grande mudança nos últimos anos.

Com a chegada da pandemia da covid-19, o governo federal modificou o cronograma de pagamento do abono salarial. Em síntese, o valor que seria destinado ao pagamento do PIS/Pasep em 2021 seguiu para a criação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda (BEm).

Isso quer dizer que o PIS/Pasep referente a 2020, que deveria ter sido pago em 2021, só o foi no ano seguinte, em 2022. Como a pandemia provocou a perda de milhões de empregos no país, o governo federal criou auxílios para ajudar a população desamparada do país. Assim, milhões de trabalhadores sofreram com o atraso do pagamento do PIS/Pasep.

Esse novo calendário continua em vigor no país. Assim, o pagamento do abono que o governo federal está promovendo se refere ao PIS/Pasep do ano-base de 2021. Então, as pessoas que trabalharam com carteira assinada ou atuaram no serviço público em 2021 estão podendo sacar o valor do abono neste ano.



Calendário dos depósitos do PIS/Pasep

Para quem não sabe, o pagamento do PIS/Pasep acontece em duas fases. A primeira delas se refere aos trabalhadores formais de empresas privadas do país, que estejam inscritos no Programa de Integração Social (PIS). A propósito, a Caixa Econômica realiza a liberação desses repasses, conforme o mês de nascimento do trabalhador.

Já a segunda fase de pagamentos do abono atende servidores públicos inscritos no Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Nesse caso, o Banco Central realiza os repasses de acordo com o número final da inscrição do trabalhador.

Confira abaixo o calendário de pagamentos do PIS, conforme o mês de nascimento do trabalhador:

Janeiro: 15 de fevereiro (LIBERADO);

Fevereiro – 15 de fevereiro (LIBERADO);

Março – 15 de março (LIBERADO);

Abril – 15 de março (LIBERADO);

Maio – 17 de abril (LIBERADO);

Junho – 17 de abril (LIBERADO);

Julho – 15 de maio (LIBERADO);

Agosto – 15 de maio (LIBERADO);

Setembro – 15 de junho (LIBERADO);

Outubro – 15 de junho (LIBERADO);

Novembro – 17 de julho;

Dezembro – 17 de julho.

Por sua vez, os servidores públicos que têm direito ao PASEP receberam o direito ao saque nas seguintes datas:

Final da inscrição 0 – 15 de fevereiro (LIBERADO);

Final da inscrição 1 – 15 de março (LIBERADO);

Final da inscrição 2 – 17 de abril (LIBERADO);

Final da inscrição 3 – 17 de abril (LIBERADO);

Final da inscrição 4 – 15 de maio (LIBERADO);

Final da inscrição 5 – 15 de maio (LIBERADO);

Final da inscrição 6 – 15 de junho (LIBERADO);

Final da inscrição 7 – 15 de junho (LIBERADO);

Final da inscrição 8 – 17 de julho;

Final da inscrição 9 – 17 de julho.

Valores do abono salarial

Os trabalhadores podem receber um valor entre R$ 110 e R$ 1.320, a depender da quantidade de meses trabalhados em 2021. Para saber qual o valor a ser recebido, basta multiplicar R$ 110 pela quantidade de meses trabalhados em 2021. Assim, o trabalhador saberá o valor que irá receber.

Veja o valor a ser pago, a depender da quantidade de meses trabalhados:

1 mês trabalhado: R$ 110,00;

2 meses trabalhados: R$ 220,00;

3 meses trabalhados: R$ 330,00;

4 meses trabalhados: R$ 440,00;

5 meses trabalhados: R$ 550,00;

6 meses trabalhados: R$ 660,00;

7 meses trabalhados: R$ 770,00;

8 meses trabalhados: R$ 880,00;

9 meses trabalhados: R$ 990,00;

10 meses trabalhados: R$ 1.100,00;

11 meses trabalhados: R$ 1.210,00;

12 meses trabalhados: R$ 1.320,00.

De acordo com a Lei 13.134/15, “o PIS/Pasep passou a ter valor proporcional ao tempo de serviço do trabalhador no ano-base em questão. O cálculo do valor do benefício corresponde ao número de meses trabalhados no ano-base multiplicado por 1/12 do valor do salário mínimo vigente na data do pagamento”, informa a Caixa Econômica.

Quem tem direito ao PIS/Pasep?

Em suma, o trabalhador que tem direito ao saque do PIS/PASEP de 2023 precisa atender os seguintes requisitos:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano de 2021;

Ter recebido, em média, até 2 salários mínimos por mês com carteira assinada;

Possuir inscrição no PIS ou Pasep há pelo menos 5 anos, contados até 2021;

Estar com os seus dados atualizados pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais) ou eSocial.

Os trabalhadores que se enquadrarem nesses requisitos terão direito ao pagamento do PIS/Pasep de 2023. Cabe salientar que os depósitos chegam ao fim no dia 17 de julho, contudo, os saques poderão ser feitos até o dia 28 de dezembro.