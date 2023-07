Pitágoras divulga resultado final do Vestibular de Medicina 2023/2

A Faculdade Pitágoras é uma instituição de ensino superior privada que possui unidades em Eunápolis, Codó, Babacal e outras cidades.

Atualmente, a Pitágoras conta com mais de cinquenta unidades em todo o país e oferece vagas em seus muitos cursos diferentes. Porém, sem dúvidas o curso mais concorrido é o curso de Medicina.

A prova do Vestibular de Medicina 2023/2 da Faculdade Pitágoras foi aplicada no dia 24 de junho. No dia 30 de junho, por sua vez, a instituição divulgou o resultado final do processo seletivo.

Para te ajudar a acessar o resultado final, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre a primeira chamada do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras. Vamos conferir!

Vestibular de Medicina Pitágoras: resultado final é divulgado

Nesta semana, a Faculdade Pitágoras divulgou o resultado final da edição 2023/2 do seu Vestibular de Medicina Unificado. O documento está disponível em formato PDF na página dedicada ao vestibular da Pitágoras no site da Strix Educação, órgão responsável pela organização do processo seletivo da instituição.

Os candidatos devem acessar a página do vestibular de acordo com a unidade da Faculdade Pitágoras indicada no momento da inscrição: Codó ou Babacal.

A Faculdade Pitágoras divulgou dois documentos diferentes: a relação de aprovados e a relação geral de classificação. Na relação de aprovados estão os nomes dos 20 aprovados para a unidade de Codó e dos 11 aprovados para o curso ministrado em Babacal. Esses candidatos poderão realizar matrícula na instituição.

Na relação geral de classificação, por sua vez, constam os nomes dos 20 aprovados para Codó e dos 11 aprovados para Babacal e, além disso, dos demais participantes do processo seletivo que foram classificados, mas não convocados para matrícula.

Os dois documentos estão disponíveis em formato PDF e podem ser acessados pelos candidatos sem a necessidade de login no site da Strix Educação.



Vestibular de Medicina Pitágoras: próximos passos

Os candidatos aprovados no Vestibular de Medicina Unificado da Faculdade Pitágoras poderão realizar os procedimentos de matrícula a partir desta segunda-feira, dia 03 de julho, das 08h às 18h. As matrículas poderão ser feitas de forma presencial ou virtual até o dia 05 de julho.

Conforme as informações divulgadas, os candidatos que não realizarem a própria matrícula no prazo mencionado serão considerados desistentes e perderão a vaga.

Os participantes classificados poderão ser convocados por meio de um edital de vagas remanescentes a ser divulgado posteriormente pela Faculdade Pitágoras.

Para mais informações sobre os resultados do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2, acesse o edital do processo seletivo.

Vestibular de Medicina Pitágoras: oferta de vagas

Através do Vestibular de Medicina Unificado 2023/2, a Faculdade Pitágoras ofereceu 31 vagas para o curso de Medicina, divididas da seguinte maneira:

20 vagas para a Faculdade de Ciências da Saúde Pitágoras de Codó;

11 vagas para a Faculdade Pitágoras de Bacabal.

Os candidatos aprovados no processo seletivo irão ingressar no segundo semestre letivo de 2023.

Vestibular de Medicina Pitágoras: funcionamento do processo seletivo

O Vestibular de Medicina Unificado 2023/2 da Faculdade Pitágoras foi organizado pela Strix Educação para a seleção de candidatos ao curso de Medicina da Pitágoras em Codó e Bacabal, no estado do Maranhão. Os candidatos puderam concorrer às vagas nas duas unidades.

O vestibular previa a aplicação de uma prova na modalidade online para todos os candidatos. Conforme o edital do processo seletivo, a prova foi realizada no dia 24 de junho, a partir das 14h.

A prova foi formada por uma redação em língua portuguesa em formato dissertativo-argumentativo e por 40 questões de múltipla escolha (objetivas) divididas em quatro áreas do conhecimento:

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (LCT);

Ciências Humanas e suas Tecnologias (CHT);

Matemática e suas Tecnologias (MT);

Ciências da Natureza e suas Tecnologias (CNT).