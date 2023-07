PIX alcança marca importante no Brasil e SURPREENDE brasileiros

Em seu lançamento em 2020 pelo Banco Central do Brasil, o PIX foi concebido como um sistema revolucionário de transferências gratuitas e instantâneas entre pessoas e negócios, com o intuito de substituir as tradicionais transações via TED e DOC. No entanto, apenas no terceiro ano de existência o sistema já se consagrou como o método de pagamento preferido dos brasileiros.

Uma pesquisa recente conduzida pela McKinsey revelou que o PIX conquistou o coração dos brasileiros, que o têm adotado de forma crescente como o substituto preferencial para operações de pagamento em geral. Isso significa que o PIX vem sendo utilizado tanto em estabelecimentos comerciais quanto em transações entre indivíduos.

O sucesso do PIX pode ser atribuído, em grande parte, à sua praticidade, agilidade e eficiência, permitindo que os usuários realizem pagamentos de forma rápida e segura. Com a popularidade do sistema, muitos estabelecimentos comerciais têm adotado essa forma de pagamento para atender à demanda dos clientes, tornando-o rapidamente uma opção amplamente aceita em todo o país.

Diante desses resultados positivos, o Banco Central e outras entidades financeiras vêm buscando aprimorar ainda mais o sistema PIX e expandir suas funcionalidades. Desse modo, é importante estar atento às novidades anunciadas pela autarquia.

Dinheiro espécie perde espaço entre os brasileiros

De acordo com o levantamento realizado pela McKinsey, 27% dos entrevistados afirmaram que o Pix se tornou a alternativa escolhida para transações que anteriormente eram realizadas em dinheiro. Essa preferência pode ser atribuída à praticidade e à rapidez do sistema, que permitem aos usuários realizar pagamentos de forma ágil e segura, eliminando a necessidade de portar dinheiro em espécie.

Além disso, 19% dos participantes da pesquisa relataram que o PIX passou a ser utilizado como substituto direto do cartão de débito. Essa mudança de comportamento mostra como o sistema tem sido adotado como uma forma conveniente de pagamento em estabelecimentos comerciais, permitindo que as pessoas paguem suas compras sem precisar recorrer ao uso físico do cartão.

As transferências tradicionais, como DOC e TED, ocuparam o terceiro lugar na lista de serviços substituídos pelo PIX, com 18% dos entrevistados optando pelo sistema instantâneo para realizar essas transações. A agilidade e a gratuidade do PIX em comparação com as transferências convencionais têm sido fatores determinantes para essa mudança de preferência.

Saiba como utilizar o PIX

O sistema de pagamentos PIX, criado e gerido pelo Banco Central é bastante simples. Para começar a utilizar, é necessário cadastrar uma chave no aplicativo ou site do banco de relacionamento. Vale informar que a chave pode ser o CPF. CNPJ, e-mail, número de celular ou uma chave aleatória.

Com as chaves cadastradas, basta acessar o aplicativo do banco, selecionar a opção PIX, escolher a chave do destinatário, confirmar os dados e definir o valor da transação. Em questão de segundos, a operação é concluída. De acordo com informações disponibilizadas pelo BC, o sistema de pagamentos funciona todos os dias da semana, 24 horas por dia.

O PIX trouxe mais conveniência ao cenário financeiro, tornando-se uma alternativa prática e moderna aos meios de pagamento convencionais, como boletos, TEDs e DOCs. O sistema também busca promover a digitalização e a inclusão financeira no país. Mais informações sobre o PIX podem ser obtidas nos canais oficiais do Banco Central.



