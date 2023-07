Pix nos EUA? veja a nova ferramenta de transferências instantâneas!

O Banco Central dos Estados Unidos, conhecido como Federal Reserve, lançou nesta quinta-feira (20) o sistema de pagamentos instantâneos chamado de FedNow. Esse sistema se assemelha bastante ao Pix, lançado pelo Banco Central brasileiro em 2020.

Esse sistema foi anunciado pelo Federal Reserve em 2019, e promete agilizar a facilitar as transações bancárias nos Estados Unidos, assim como o Pix fez no Brasil. Em comunicado, o Banco Central americano informou que nesta primeira fase apenas 35 bancos e instituições financeiras do país contam com o serviço. Além disso, uma área do Departamento do Tesouro também irá disponibilizar o FedNow.

Ainda segundo a nota do Federal Reserve, esta ferramenta de transferências instantâneas irá permitir que os americanos realizem transações de recursos a qualquer hora, em qualquer dia do ano.

Atualmente, os americanos contam apenas com uma forma de transferência bancária, a qual não funciona aos finais de semana. Inclusive, nesta modalidade o dinheiro demora alguns dias até ficar disponível.

Apesar da grande novidade, membros do Federal Reserve afirmam que ainda não existe prazo estipulado para que a ferramenta semelhante ao Pix seja acessível para todos. Segundo o presidente do Fed, Jerome Powell: “O Federal Reserve criou o FedNow Service para ajudar a fazer pagamentos diários nos próximos anos de maneira mais rápida e conveniente”

“Com o tempo, à medida que mais bancos optarem por usar essa nova ferramenta, os benefícios para indivíduos e empresas incluirão permitir que uma pessoa receba um contracheque imediatamente ou uma empresa acesse fundos instantaneamente quando uma fatura for paga”, completou.

Pix no Brasil

Ao contrário dos Estados Unidos, o Brasil já conta com um sistema de transferências instantâneas desde 2020, o Pix. Lançado pelo Banco Central, a ferramenta revolucionou as transferências bancárias no país, tornando-se tornando o principal meio de transacionar dinheiro entre os brasileiros.

Nesse sentido, de acordo com o Banco Central, o Pix bateu recorde de transações diárias por dois dias consecutivos no começo de julho. Sendo assim, na quinta-feira (6) foram registradas 129,4 milhões de transações, recorde que foi batido logo no dia seguinte, quando ocorreram 134,8 milhões de transferências.

Segundo o Banco Central: “Os números reforçam a relevância do PIX, meio de pagamento disponibilizado à população brasileira em novembro de 2020, no funcionamento da economia nacional”.

Como pedir o estorno para um usuário?

Como dito, o Pix revolucionou as transações bancárias no Brasil, com um sistema que permite enviar e receber dinheiro de maneira instantânea e gratuita. No entanto, existe um lado negativo, pois não é possível cancelar a operação em andamento ou ao final, justamente por ser instantânea. Sendo assim, em casos de erros, ou seja, transações enviadas por engano ou com valores equivocados, o dinheiro fica “perdido”.



Apesar de não ser possível reverter um Pix, o Banco Central disponibiliza a opção de negociar o estorno do valor enviado indevidamente com a pessoa que recebeu a transação. Além disso, o usuário que enviou o Pix equivocado pode entrar em contato com a instituição financeira em questão, e verificar se existe a possibilidade de uma intermediação com o destinatário da transação.

Sendo assim, todas as instituições financeiras que oferecem o Pix são obrigadas a oferecerem a função de estorno aos seus clientes, para que possam devolver valores que foram enviados por engano.