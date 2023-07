Pix para pagar a conta de água? Confira a novidade!

O Pix revolucionou as transações bancárias no Brasil, e agora poderá ser utilizado pelos usuários da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) para o pagamento das contas de água. Essa novidade já está disponível nas contas emitidas pelos leituristas, que verificam os valores de água consumidos.

Sendo assim, os formulários das contas de água e esgoto da Caesb tiveram de ser reformulados, alterando a fonte para melhor legibilidade e adicionando um QR Code que permite aos usuários realizarem o pagamento via Pix. As alterações, assim como a novidade do Pix, foram feitas pelas próprias equipes da companhia.

Segundo o Diretor Financeiro e Comercial da Caesb, Sérgio Antunes Lemos, “Estamos atentos às inovações tecnológicas que trarão mais facilidade aos nossos usuários e buscamos sempre garantir uma maior comodidade a quem busca os serviços da Companhia”.

Vantagens dessa forma de pagamento

O Pix é um sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. Dessa forma, ao utilizar essa ferramenta no pagamento das contas de água, os valores serão quitados em um prazo muito menor em comparação com outras formas de pagamento.

Com isso, a Caesb pode retomar mais rapidamente serviços que dependem da comprovação de pagamento da conta de água. Isso ocorre, por exemplo, quando o usuário paga as dívidas, e faz um pedido de religamento da água que foi cortada.

A Caesb já vinha aceitando o pagamento com Pix desde fevereiro, no entanto, apenas para as contas de água emitidas pelo site, aplicativo da companhia ou pelos escritórios de atendimento e postos Na Hora.

Além disso, o pagamento via Pix permite aos usuários quitarem suas contas de água através de instituições financeiras que não são cadastradas junto à Caesb. Entretanto, a instituição financeira deve contar com o sistema de pagamentos instantâneos, que já é utilizado por mais de 790 instituições, entre bancos, carteiras e fintechs.

Sendo assim, o Pix irá ser adicionado às opções de pagamento que recebem valores de mais de 800 mil usuários dos serviços de água e esgoto da companhia. Também se incluem como meios de pagamento o débito automático, autoatendimento, internet banking, correspondentes bancários, guichês de instituições bancárias credenciadas e agências lotéricas.

Além disso, 10 bancos conveniados à Caesb aceitam o pagamento das contas via boleto bancário. São eles: Banco de Brasília e Banco do Brasil (ambos incluindo seus correspondentes bancários), Banco Inter, Banco Sicoob, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Mercantil do Brasil, Safra e Santander. Como dito, através do Pix o pagamento pode ser feito através de qualquer instituição financeira.

Como realizar o pagamento via Pix

Para realizar o pagamento da conta de água com Pix na Caesb é muito simples, basta que o usuário acesse o aplicativo de sua instituição financeira, Internet Banking, ou os guichês de autoatendimento. Em seguida, dentro da seção “Pagar com Pix” o usuário deverá optar pela opção de “Escanear QR Code”, que irá automaticamente abrir a câmera do celular. Com isso, basta apontar o smartphone para o QR Code na parte inferior da conta que o pagamento será reconhecido.



Você também pode gostar:

A segunda via da conta de água, paga através do Pix, pode ser solicitada pelo aplicativo de Autoatendimento da Caesb, assim como pelo Portal de Serviços, Agência Virtual, Escritórios Regionais, Postos Na Hora, WhatsApp (exclusivo para moradores de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Sobradinho e Planaltina) e Central de Atendimento 115.