Playboy lança concurso para aniversário de 56 anos de Pamela Anderson: fãs recriam suas capas mais icônicas

Pamela Anderson completou 56 anos no dia 1º de julho e para comemorar, playboy revista lançou um concurso em que os fãs devem recriar uma capa icônica da atriz. Vale destacar que ela é a mulher com mais capas da história, com um total de 14.

“Queremos que coloque seu Pam e grave conteúdos divertidos”, escreveu a revista em seu perfil no Instagram, onde acumula 9,38 milhões de seguidores. As fotos das recriações não demoraram a chegar, com centenas de modelos pulando e postando suas fotos.

A mais viral é aquela em que ela apareceu armada com uma arma rosa e usando um biquíni da mesma cor. Embora ainda não haja vencedor do concurso, esse visual parece ser um dos favoritos. Foi feito pelo modelo canadense Abby Alexisque já trabalhou com a Playboy antes.

Outras fotos do concurso Pamela Anderson

Cowboy ou espartilho de flores são alguns dos outros looks usados ​​no concurso. Todos eles com milhares de curtidas em suas postagens.

A história de Pamela com a Playboy é amplamente conhecida, pois apenas neste ano ela revelou que o único homem que a tratou com respeito foi o falecido fundador da revista, Hugh Hefner.

Em entrevista ao The Times, ela explicou como foi trabalhar com a Playboy pela primeira vez: “Fazer aquela primeira sessão de fotos me deu uma espécie de portal para como era ser uma mulher sensual. Minha sexualidade era minha. Eu recuperei meu poder.”

Ela também falou sobre sua fita de sexo vazada com o ex-marido Tommy Lee enfatizando que ela e seu ex nunca receberam dinheiro pela fita de sexo que foi roubada deles. A fita foi roubada em 1995 por Rand Gauthierum eletricista que trabalhava na casa do casal