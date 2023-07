PM DF terá novo concurso com quase 150 vagas

O governo do Distrito Federal autorizou a realização de um novo concurso para a Polícia Militar, só que desta vez para o posto de oficiais.

O aval foi publicado nesta quarta-feira, 05, no Diário Oficial.

O certame contará, ao todo, com 147 vagas distribuídas da seguinte forma:

Oficial Masculino: 44 vagas + 88 Cadastro Reserva;

Oficial Feminino: 5 vagas imediatas + 10 Cadastro Reserva;

Com a autorização concedida, a PM DF deve agora formar a comissão responsável pela organização do certame, assim como contratar a banca que estará a frente de toda realização do processo.

Os interessados em concorrer a uma das vagas, deve comprovar nível superior em qualquer área de formação.

Também são requisitos para ingresso na carreira de oficial ter idade entre 18 e 30 anos, estatura mínima de 1,65m para homens e 1,60m para mulheres, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), mínimo categoria B.

O salário inicial previsto para o primeiro e segundo ano de formação é de R$ 4.443,80. Já no terceiro ano, a remuneração passa a ser no valor de R$ 5.430,60.

Ao chegar ao posto de Aspirante a Oficial, o salário mensal será de R$ 9.623,97. Ao alcançar a patente de 2º Tenente, a remuneração fica em torno de R$ 11.435,59.

O candidato aprovado ainda tem direito a auxílio alimentação no valor de R$ 850,00.



Vale lembrar que o último concurso para a carreira de oficiais da PM DF foi realizado em 2016. Na época, o certame contou com a oferta de 50 vagas.

Concurso PMDF para soldados foi suspenso

O concurso para soldados da PM DF foi suspenso temporariamente. Por meio de nota à imprensa, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) revelou detalhes sobre o motivo da suspensão do concurso para a Polícia Militar.

De acordo com o órgão, o certame foi suspenso após pedido da própria PM DF. Isso porque a corporação deseja reduzir o percentual mínimo da nota de aprovação com o objetivo de aprovar um maior número de candidatos.

A suspensão do certame foi publicada na segunda-feira, 03, no Diário Oficial.

Ainda de acordo com o TCDF, o pedido da PM DF será encaminhado para o corpo técnico para análise e, em seguida, será levado ao relator para apreciação em plenário.

Na semana passada, um vídeo publicado nas redes sociais da vice-governadora Celina Leão e do deputado distrital Hermeto já haviam deixado no ar que o motivo da suspensão estava relacionado com a quebra da cláusula de barreira.

No vídeo, o deputado afirma a necessidade de convocação de um maior número de aprovados com o objetivo de reforçar a segurança pública.

Em outro vídeo, a vice-governadora ainda informa que foi realizada uma consulta ao TCDF com a intenção justamente de avaliar a possibilidade de quebrar a cláusula de barreira e, consequentemente, oferecer maior possibilidade de ingresso dos candidatos.

O documento publicado no Diário Oficial informa que um novo cronograma será publicado em breve com as novas datas para a realização das demais etapas do certame.

Clique aqui para ler a suspensão na íntegra.

Nota de corte para mulheres também é alvo de polêmica

Outra polemica envolvendo o concurso da PM DF diz respeito a nota de corte para as candidatas do sexo feminino.

O edital prevê 10% das vagas para mulheres. No entanto, candidatas que prestaram a prova, segundo reportagem do G1, reivindicam o direito de terem as redações corrigidas, uma vez que obtiveram a nota mínima, mas não estão dentro da nota de corte.