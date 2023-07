PM PA ofertará 4400 vagas, veja como se inscrever

O estado do Pará está prestes a abrir um novo concurso público para o preenchimento de 4400 vagas na Polícia Militar (PM PA).

Dessa forma, essa é uma excelente oportunidade para aqueles que desejam ingressar na carreira policial e contribuir para a segurança da população paraense.

Contudo, dada a grande concorrência costumeira do certame, é fundamental ficar atento aos prazos, requisitos e procedimentos necessários para participar do processo seletivo.

Pensando nisso, neste texto explicaremos todas as informações importantes para você se inscrever e garantir a sua chance de fazer parte da PM PA. Acompanhe a leitura!

Status atual do concurso PM PA

O próximo Concurso PM PA está programado para ocorrer ainda este ano, oferecendo um total de 4.400 vagas nos cargos de Soldado e Oficial.

Essas oportunidades serão divididas da seguinte maneira: 4.000 vagas para o cargo de Soldado e 400 vagas para o cargo de Oficial.

Ademais, recentemente, a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, compartilhou um vídeo em suas redes sociais informando que o processo de contratação da banca organizadora para o concurso já está em andamento.



Você também pode gostar:

Essa é uma etapa importante do processo, pois a banca organizadora será responsável por coordenar e realizar todas as fases do certame, desde a elaboração das provas até a divulgação dos resultados.

A realização desse concurso é de grande importância para o fortalecimento e renovação dos quadros da Polícia Militar do Pará. Afinal, ele possibilita o ingresso de novos profissionais qualificados e comprometidos com a segurança pública.

Assim, os interessados devem ficar atentos aos próximos comunicados oficiais para obterem mais informações sobre as datas de inscrição, conteúdo programático e demais detalhes relevantes para se prepararem adequadamente para o concurso.

Requisitos para participar do concurso

Para participar do concurso PM PA os candidatos devem preencher alguns requisitos específicos. Os principais critérios incluem:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter idade mínima de 18 anos e máxima de 30 anos (exceto para candidatos com tempo de serviço na área militar);

Possuir altura mínima de 1,60m para homens e 1,55m para mulheres;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (no caso dos homens);

Ter carteira de habilitação, no mínimo, na categoria “B”;

Possuir ensino médio completo, entre outros requisitos.

Além dos requisitos básicos, é importante ressaltar que o edital oficial do concurso PM PA trará informações detalhadas sobre as exigências específicas para cada cargo, como requisitos físicos, intelectuais e de saúde.

Assim, é fundamental que os candidatos interessados em participar do concurso leiam atentamente o documento quando for lançado, a fim de garantir que atendam a todos os critérios estabelecidos.

Afinal, o não cumprimento dos requisitos pode levar à desclassificação do candidato durante o processo seletivo.

Como foi a última edição do concurso PM PA?

A última edição do concurso PM PA, ocorrida em 2020, foi marcada pela grande concorrência e expectativa dos candidatos.

Ademais, a banca escolhida foi o IADES e o edital contou com 2.405 vagas. Dessas, 2.310 para o cargo de Soldado e 95 para o cargo de Oficial.

Além disso, o certame contou com diversas etapas, entre elas prova objetiva, teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social.

A prova objetiva abordou conhecimentos gerais e específicos, como legislação, direitos humanos, entre outros temas relevantes para a atuação policial.

Ainda mais, a concorrência foi acirrada, e muitos candidatos se dedicaram intensamente aos estudos. Afinal, a preparação foi fundamental para os concorrentes terem sucesso nas diferentes etapas do concurso.

Dicas para se preparar para o concurso

Se preparar de forma adequada para um concurso é essencial para aumentar as chances de sucesso.

Sendo assim, confira algumas dicas importantes para quem está se preparando para o concurso PM PA:

Conheça o edital: Leia cuidadosamente o edital do concurso para entender os requisitos, as etapas do processo seletivo, o conteúdo programático e outras informações relevantes;

Elabore um plano de estudos: organize um cronograma de estudos que se adeque à sua rotina e estabeleça metas realistas. Além disso, divida o tempo de estudo entre as disciplinas, priorizando aquelas em que possui maior dificuldade;

Estude o conteúdo programático: foque nos assuntos mais cobrados no concurso. Dessa forma, utilize materiais didáticos atualizados, como livros, apostilas, vídeo aulas e sites confiáveis;

Faça exercícios: Resolva questões de concursos anteriores para familiarizar-se com o estilo das provas e praticar a aplicação do conhecimento adquirido;

Participe de simulados e cursos preparatórios: os simulados permitem que você teste seus conhecimentos e identifique pontos de melhoria. Ademais, os cursos preparatórios oferecem direcionamento especializado.

Lembre-se de que a preparação para um concurso requer dedicação, disciplina e perseverança. Foque nos seus estudos e mantenha para alcançar seus objetivos. Boa sorte!