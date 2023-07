Policiais dizem que o neto de Robert De Niro tomou pílulas falsas de oxicodona misturadas com fentanil

Policiais dizem Robert de NiroO neto de Oxicodona ingeriu pílulas falsas de oxicodona misturadas com fentanil e, embora seu suposto traficante soubesse que as pílulas poderiam matar… ela as vendeu mesmo assim.

De acordo com documentos legais, obtidos pelo TMZ, os investigadores encontraram vários comprimidos na cena da morte de um jovem de 19 anos. Leandro De Niro. Eles dizem que vasculharam o telefone do adolescente e descobriram que ele havia trocado mensagens de texto com uma mulher de 20 anos chamada Sophia Marks sobre a compra de oxicodona e Xanax falsificados poucos dias antes de sua morte.

O mais perturbador é que os policiais dizem que, durante uma troca, Marks perguntou: “você realmente precisa deles? Não quero matar você”. Ela continuou: “Eu simplesmente não gosto de servi-los porque eles não escrevem.”

Eventualmente, os dois fecharam um acordo para 3 das pílulas falsas de oxicodona e dois comprimidos de Xanax por $ 105 … e Marks supostamente mandou uma mensagem de texto (sobre o Oxy), “não exagere com isso”.

As drogas foram entregues de carro para De Niro por volta das 21h do dia 1º de julho e à 1h50 do dia 2 de julho, os policiais dizem que Marks mandou uma mensagem de texto para o adolescente: “Tudo bem?” … De Niro nunca respondeu.

De Niro foi encontrado morto de uma suspeita de overdose em 2 de julho … os investigadores encontraram um saco de cocaína, um canudo com resíduo, duas pílulas azuis com “M” e “30” (a oxicodona) e sete comprimidos retangulares – que se acredita ser Xanax.

Surpreendentemente, os policiais dizem que Marks continuou a vender após a morte de De Niro – vendendo a um agente secreto 25 pílulas por US $ 500 em 9 de julho … supostamente dizendo ao disfarçado: “por favor, tenha cuidado com isso. tempo. meu amigo acabou de morrer.”

Os investigadores dizem que uma análise mais aprofundada revelou que tanto as pílulas encontradas na cena do De Niro quanto aquelas vendidas para o infiltrado continham traços de fentanil.