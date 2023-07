Pollo Engenharia ABRE CARGOS em QUATRO CIDADES

A Pollo Engenharia, empresa que é uma das maiores incorporadoras do setor imobiliário do sul de Minas, com obras entregues em Poços de Caldas, Itajubá, Campinas, Alfenas e Varginha, está com ótimas vagas disponíveis. Posto isso, antes de falar mais sobre, conheça quais são os cargos ofertados no momento:

Assistente Administrativo – Pouso Alegre – MG – Efetivo;

Banco de talentos – Poços de Caldas – MG – Banco de talentos;

Consultor (a) de Vendas Interno – Poços de Caldas – MG – Efetivo;

Consultor (a) de Vendas Interno – Pouso Alegre – MG;

Consultor (a) de Vendas Interno – Varginha – MG – Banco de talentos;

Coordenador (a) Comercial Interno de Vendas – Poços de Caldas – MG – Pessoa jurídica;

Engenheiro Civil – Banco de Dados – Itajubá – MG – Pessoa jurídica;

Gerente de Parceria – Pouso Alegre – MG – Pessoa jurídica;

Gerente de Vendas House – Pouso Alegre – MG – Pessoa Jurídica.

Mais sobre a Pollo Engenharia

Falando um pouco mais sobre a empresa, vale a pena destacar que a Pollo Engenharia nasceu em agosto de 2008 como um escritório corporativo, entregando projetos residenciais e prediais de pequeno porte. Só em 2008, recebeu o certificado ISO 9001 e PBQP-H, que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat.

Atualmente, focando no setor residencial e comercial privado, em edifícios de médio e alto padrão, é referência em qualidade e pontualidade, entregando mais de 1.000 unidades e com aproximadamente 350 unidades em construção. Em 2020, apresentou para a região mais três novos empreendimentos: O Neo Santa Luiza, que fica localizado em Varginha, o SkyVision Avenida em Itajubá e o Áurea Santos Dumont em Poços de Caldas.

Como se candidatar em uma das vagas abertas?

Agora que a lista de vagas da Pollo Engenharia já foi detalhada, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

