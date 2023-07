Por dentro da mega mansão secreta de Michael Jordan na Flórida

EUNo reino dos ricos e famosos, existem investimentos extravagantes que apenas alguns poucos podem pagar, e Michael Jordan, o lendário ícone do basquete, não é estranho a este clube exclusivo. Conhecido por seu amor por lavish itensele se entregou a um Super iate de US$ 80 milhõest, um jato particular, e um dos carros mais raros que existem.

Como qualquer bilionário, imobiliária é uma via preferencial para investimento, e A Jordânia não é exceção. Embora muitos tenham ouvido falar de seu icônico Mansão de Chicagouma casa à beira do lago e condomínio em Carolina do Norte, e outra mansão em Park City, Utahdele $ 25 milhões mega mansão em Júpiter, Flórida permaneceu um pouco fora do radar.

Adquirida pela Jordan em 2012 por um modesto US$ 4,8 milhões, a propriedade passou por uma extensa transformação. Com seis meses de planejamento meticuloso, seguidos de 18 meses de construção e $ 7 milhões em reformas, o resultado é inspirador. A mega mansão se estende por uma impressionante 28.000 pés quadrados, ostentando um design moderno que reflete o gosto impecável da lenda do basquete. Ele serve como a residência principal para Jordan e sua esposa Yvonnetornando-se sua morada mais querida.

Situado em o clube dos ursosum condomínio fortemente vigiado e fechado conhecido por abrigar residentes de alto nível, a mansão de Jordan na Flórida simboliza vida de luxo. Mas o que realmente diferencia esta casa é seu próprio campo de golfe, projetado pessoalmente por ninguém menos que a lenda do golfe, Jack Nicklaus.

Se você sonha em jogar com Jordan em seu campo de golfe particular, esteja preparado para uma alta taxa de iniciação de $ 350.000, sem falar na taxa anual de $ 25.000.

Revelando os luxos enigmáticos: o oásis oculto de Michael Jordan

No entanto, os interiores desta mega mansão permanecem envoltos em mistério, como Tele ursos clube garante a máxima privacidade e segurança. Apesar disso, relatos de fontes como cordas de veludo sugerem que a casa possui uma sala de mídia de última geração, uma incrível 11 quartose 11,5 banheiros, embora rumores sugiram que pode haver mais de ambos. De fato, esta mansão oferece uma abundância de espaço adequado para a realeza.

Ao se aproximar da residência, espere ser recebido por um casa de guarda garantindo segurança de alto nível. A hospitalidade da Jordânia se estende a casas de hóspedes na propriedade, proporcionando uma experiência luxuosa aos visitantes. Se você conseguir um convite, pode até ter a chance de dar um mergulho refrescante em seu piscina luxuosa ou relaxe no icônico sala de charutosuma característica essencial em qualquer Michael Jordan mansão. E, claro, o que seria da casa de uma lenda do basquete sem um ginásio de basquete em tamanho real?

Para Michael Jordan, sua mega mansão na Flórida não é apenas um símbolo de seu incrível sucesso; é uma prova de seu gosto requintado e inclinação para o extraordinário. Neste oásis ultraexclusivo, o maior jogador de basquete do mundo criou um espaço verdadeiramente condizente com seu status de ícone.