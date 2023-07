Por que Bruce Willis ainda é o ator mais bem pago dos últimos 20 anos graças a um único filme?

Omuitas vezes, o filmes que são lançados e fazem sucesso de bilheteria não costumam relatar tantos benefícios para seus protagonistas, principalmente por conta de detalhes contratuais. Outros, por exemplo, incluem em seu acordo uma porcentagem da bilheteria do filme a ser lançado e isso lhes rende milhões e milhões de dólares. Exemplos disso são Robert Downey Jr., Will Smith ou Keanu Reeves.

No entanto, há um ator, agora aposentado, que é um dos atores mais bem pagos há mais de vinte anos por apenas um filme. O filme específico é ‘O Sexto Sentido’, do diretor indiano-americano Manoj Nelliyattu Shyamalanque foi um dos filmes mais lucrativos da história.

Quanto dinheiro ‘O Sexto Sentido’ ganhou?

Além de ser um dos projetos cinematográficos de maior sucesso da história, foi um dos filmes mais aclamados pela crítica.

Lançado em 1999, ‘O Sexto Sentido’ contava a história de uma psicóloga infantil, que pretendia ajudar uma criança a entender e lidar com seus poderes naturais. Haley Joel Osment interpretou o menino Cole Sear e, como seu psicólogo, havia Bruce Willis.

Bruce Willis e a quantia astronômica que ele recebeu

Willis, agora aposentado devido à demência que sofre, foi colocado como o ator mais bem pago até hoje apenas por sua aparição em ‘O Sexto Sentido’. Seu salário no filme era de 14 milhões de dólares, valor normal dentro do mundo do cinema e seu cachê, mas é pouco comparado ao salário de Robert Downey Jr.., com ‘Capitão América: Guerra Civil’ ou Will Smith em ‘The Williams Method’, ambos com 40 milhões de dólares.