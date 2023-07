Por que os atores de Hollywood estão em greve e como a IA poderia substituí-los?

Tgreve de atores e roteiristas em Hollywood complicou inúmeras produções, mas os envolvidos têm certeza de que é o caminho certo para passar seu recado porque tudo indica que na indústria cinematográfica haverá problemas com a clonagem digital de atores com o uso de Inteligência Artificial , a fim de usar sua imagem para sempre.

Atores protestam contra o uso de IA

Como parte dos protestos dos atores, há uma proposta da Aliança de Produtores de Cinema e Televisão, uma das contrapartes da greve, é que os atores considerados como “extras” nas filmagens possam ser escaneados em um único dia de trabalho , para que as empresas utilizem seu ‘clone’ não apenas para a produção em questão, mas “indefinidamente no tempo”.

Mas o pagamento para os atores infelizmente será apenas por um dia de trabalho, e esses atores não receberiam mais renda em outras produções em que usam seu ‘clone’ digital gerado por inteligência artificial.

“O modelo de negócios mudou por causa do streaming, do conteúdo digital e da inteligência artificial. Este é um momento histórico. Se não ficarmos firmes agora, todos teremos problemas, correremos o risco de substituídos por máquinas e por empresas que se preocupam mais com Wall Street do que com vocês e suas famílias”, disse Fran Drescherpresidente do sindicato SAG-AFTRA.

Drescher também destacou que isso compromete o futuro da carreira desses atores que, muitas vezes, saem como figurantes para ganhar um dinheirinho e também começar a se destacar na indústria.

E, se eles conseguissem se destacar como estrelas de qualquer produção, as empresas de produção ainda poderiam capitalizar o sucesso gratuitamente ao possuir a propriedade de seu ‘clone’ digital.