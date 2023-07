Por que os brasileiros estão colocando um rolo de papel higiênico na geladeira?

Guardar papel higiênico na geladeira é algo que você nunca ouviu falar? Apostamos que sim! Contudo, por mais peculiar que possa parecer, essa estratégia incomum para o refrigerador está ganhando destaque pelos motivos corretos.

Todos concordamos que a geladeira é um eletrodoméstico essencial em nossas residências, certo? No entanto, para garantir seu funcionamento perfeito e evitar contas de energia elevadas, precisamos cuidar dela com atenção. Isso envolve a realização regular de limpeza e a prevenção de odores ou contaminação dos alimentos. Por incrível que pareça, o papel higiênico está envolvido nesse processo.

O papel higiênico: um herói na luta contra odores

É aqui que nosso herói – o modesto papel higiênico – entra em ação. Colocar um rolo dentro da geladeira está chamando a atenção na internet como uma maneira inteligente de aprimorar a conservação dos alimentos.

Tudo se baseia na ciência da absorção. O papel age como um protetor silencioso, absorvendo aqueles odores desagradáveis que se escondem no refrigerador. Ter um aparelho livre de odores ruins? Isso é uma vitória para o seu olfato e para a frescura dos alimentos. O rolo também evita que seu delicioso queijo transmita seu aroma forte para as frutas inocentes ao lado.

Além disso, o papel higiênico não se limita apenas a odores, de forma alguma. Ele também combate a umidade. É um aliado poderoso nessa batalha, especialmente para frutas e vegetais frescos. Ao absorver o excesso de umidade, o papel mantém seus produtos frescos e crocantes, prolongando sua vida útil no equipamento.

No entanto, um aviso importante: use papel higiênico simples e sem adornos para essa função. Os produtos químicos ou corantes presentes encontrados nas estampas podem contaminar seus alimentos, o que certamente não é desejado.

Então, papel higiênico na geladeira – uma dica curiosa ou uma revolução para o funcionamento do aparelho? Parece que essa dica fácil pode trazer benefícios reais quando se trata de manter a limpeza do refrigerador e a frescura dos alimentos. Apenas se lembre de combinar essa estratégia com outras práticas higiênicas. Por exemplo, realizar limpezas regulares (você pode misturar bicarbonato de sódio na água e passar com um pano no interior) para manter sua geladeira em perfeitas condições.

Outros truques caseiros com papeis higiênicos

Aqui estão alguns truques caseiros com papel higiênico:

Para limpar arranhões em móveis – Umedeça um pedaço de papel com água e use-o para limpar arranhões em móveis de madeira. A água ajudará a suavizar o arranhão e torná-lo menos perceptível;

Limpar a sujeira da tela do celular – Umedeça um pedaço com água e use-o para limpar a sujeira da tela do celular. A água ajudará a remover as sujidades e as impressões digitais sem danificar o aparelho;

Polir sapatos – Papel e água também ajudam a remover arranhões e imperfeições e deixar os sapatos com um brilho novo;

Use papel higiênico para limpar manchas de tinta – Se você derramar tinta em uma superfície, use o papel para absorver o produto o mais rápido possível;

Use papel para fazer uma boneca – Se você tem filhos pequenos, pode usar papel higiênico para fazer uma boneca. Enrole um pedaço em forma de boneca e use fita adesiva para fixá-lo no lugar. Em seguida, desenhe um rosto com um marcador ou canetinha;

Fazer um avião – Se você está entediado, pode usar papel higiênico para fazer um avião. Faça as dobraduras como faz com outros tipos de papel. Em seguida, jogue o avião para o ar e veja-o voar.



Há algumas razões pelas quais as pessoas exageraram nas compras de papel higiênico na pandemia. Uma delas é que os cidadãos estavam preocupados com a escassez de produtos básicos. Quando as notícias sobre a Covid-19 começaram a se espalhar, muitos passaram a comprar coisas em excesso, temendo que não pudessem mais obtê-las no futuro. Isso incluiu papel higiênico, bem como outros produtos como alimentos, água e medicamentos.

Outra razão é que os cidadãos estavam tentando se proteger de ficarem doentes. O papel higiênico é usado para limpar as mãos e o rosto, o que pode ajudar a prevenir a propagação de germes, além da utilidade convencional. Alguns acreditavam que comprar muito papel ajudaria a protegê-los de ficarem doentes, mesmo que não houvesse nenhuma evidência científica para apoiar essa afirmação.