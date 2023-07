Português: Acentuação Gráfica

A língua portuguesa é repleta de regras e particularidades e compreender a acentuação gráfica, a sílaba tônica e a classificação das palavras quanto à tonicidade é fundamental para uma escrita correta e uma pronúncia adequada. Esses aspectos contribuem para a clareza e a compreensão na comunicação, evitando erros e equívocos, por exemplo.

Comecemos pela acentuação gráfica. No português, algumas palavras são acentuadas para indicar a sílaba tônica, isto é, a sílaba que deve ser pronunciada com maior intensidade. Existem três tipos de acento: o acento agudo (´), o acento circunflexo (^) e o acento grave (`).

A sílaba tônica, por sua vez, é a sílaba que possui maior intensidade na pronúncia de uma palavra. Em termos mais simples, é a sílaba mais forte da palavra. Para determinar a sílaba tônica, devemos levar em consideração algumas regras básicas. Nas palavras oxítonas, a sílaba tônica é a última, como em “café” e “parabéns”. Nas palavras paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima, como em “cômodo” e “fácil”. Já nas palavras proparoxítonas, a sílaba tônica é a antepenúltima, como em “prática” e “rápido”.

Quanto à classificação das palavras quanto à tonicidade, elas estão divididas em três categorias: oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As palavras oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a última. Exemplos incluem “café”, “parabéns” e “paletó”. Já as palavras paroxítonas são aquelas em que a sílaba tônica é a penúltima. Alguns exemplos são “cômodo”, “fácil” e “rápido”. Por fim, temos as palavras proparoxítonas, em que a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplos incluem “prática”, “sílaba” e “tônico”.

Ao escrever e pronunciar palavras em português, é essencial dominar a acentuação gráfica, identificar corretamente a sílaba tônica e conhecer a classificação das palavras quanto à tonicidade. Esses conhecimentos proporcionam uma base sólida para a expressão verbal e escrita, permitindo uma comunicação mais eficaz e precisa.

Novas regras de acentuação

Com a implementação do novo Acordo Ortográfico, algumas regras de acentuação sofreram alterações na língua portuguesa. É importante estar ciente dessas mudanças para escrever de acordo com as novas normas. Veja a seguir algumas das principais mudanças de acentuação com o novo Acordo Ortográfico:

Queda do acento agudo nos ditongos abertos “ei” e “oi” das palavras paroxítonas: Anteriormente, palavras como “assembleia” e “ideia” recebiam acento agudo, mas de acordo com as novas regras, esses acentos não são necessários. Agora, essas palavras são escritas como “assembleia” e “ideia”.

Queda do acento diferencial em palavras homógrafas: O uso do acento diferencial tinha como objetivo diferenciar palavras com mesma grafia, mas com significados diferentes. Com o novo Acordo Ortográfico, o acento diferencial foi abolido, então palavras como “pára” (verbo parar) e “para” (preposição) são escritas da mesma forma: “para”.

Queda do acento circunflexo em algumas palavras terminadas em “êem” e “ôo”: Anteriormente, palavras como “dêem” (verbo dar), “lêem” (verbo ler) e “vôo” (substantivo) recebiam acento circunflexo. Com as novas regras, essas palavras perderam o acento. Portanto, agora, a escrita correta dessas palavras é “deem”, “leem” e “voo”.

Queda do acento agudo nas letras “i” e “u” tônicas precedidas de ditongo: Antes do novo Acordo Ortográfico, palavras como “baiúca” e “feiúra” recebiam acento de acordo com essa regra. Agora essas palavras são escritas como “baiuca” e “feiura”.

É importante ressaltar que essas são apenas algumas das mudanças de acentuação trazidas pelo novo Acordo Ortográfico. Existem outras regras e casos específicos que podem exigir atenção e estudo. Recomenda-se a consulta de materiais atualizados e confiáveis, como gramáticas e dicionários, para garantir a escrita correta de acordo com as normas vigentes.



