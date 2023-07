Pós-show do UFC Vegas 77: Mayra Bueno Silva conquistou a disputa de cinturão ao finalizar Holly Holm?

Recém-saído do incrível UFC 290, a principal promoção de MMA do mundo voltou com outra oferta APEX, o UFC Vegas 77. E embora o card como um todo tenha sido um tanto esquecível, o evento principal nos deu o que falar quando Mayra Bueno Silva reivindicou sua reivindicação a um disputa de cinturão peso-galo ao finalizar a ex-campeã Holly Holm no segundo round.

Após o UFC Vegas 77, Jed Meshew, Eric Jackman e José Youngs, do MMA Fighting, reagem à grande vitória de Bueno Silva, o difícil teste de Jack Della Maddalena contra Bassil Hafez, adversário de última hora no co-evento principal, os pesos futuros dos prospectos Francisco Prado e Nazim Sadykhov, o consistente valor de entretenimento de Jun Yong Park, “A Tartaruga de Ferro”, e o que possivelmente foi a última luta feminina no peso-pena da história do UFC.

Assista ao show pós-luta do UFC Vegas 77 acima, ou uma versão somente em áudio do show também pode ser transmitida abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Stitcher ou onde quer que você obtenha seus pods.