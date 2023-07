Posso fazer saques com a minha conta do Nubank?

Ao falar sobre o Nubank, é comum que as dúvidas sobre saques surjam. O Nubank, conhecido pelo seu icônico cartão de crédito roxo, também oferece uma conta digital com uma variedade de serviços. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funcionam os saques na conta do Nubank, as taxas envolvidas, limites e muito mais.

O que é o Nubank?

Antes de entrar nos detalhes, vamos entender o que é o Nubank. Ele é um banco digital brasileiro que oferece uma conta digital, conhecida como NuConta, além de cartões de crédito e débito. A NuConta é uma conta de pagamento que oferece diversos serviços sem a necessidade de taxas de manutenção, sendo completamente gerenciada através do aplicativo do Nubank.

Recursos da NuConta

A NuConta do Nubank oferece uma série de recursos. Além de permitir que o cliente realize transferências via TED e Pix para contas no Nubank e em outros bancos, também é possível pagar boletos, utilizar o cartão na função débito, programar transferências, depositar dinheiro via TED, Pix ou boleto, e realizar saques na rede Banco24Horas (com o pagamento de uma taxa).

Tarifas da NuConta

A NuConta do Nubank não cobra taxas de manutenção. Isso significa que o cliente não precisa pagar nada para manter a conta aberta. No entanto, existem algumas tarifas para serviços específicos. Por exemplo, cada saque na rede Banco24Horas custa uma taxa de R$6,50.

Rendimento da NuConta

Um dos grandes atrativos da NuConta é seu rendimento. A conta do Nubank rende 100% do CDI a partir de 30 dias do depósito. Isso significa que o dinheiro depositado na conta começa a render juros após esse período. No entanto, é importante lembrar que há um desconto nos rendimentos devido ao imposto de renda.

Saques na NuConta

Agora que já sabemos o que o Nubank e como funciona a NuConta, vamos focar nos saques. Existem basicamente duas maneiras de realizar saques na NuConta: através dos caixas eletrônicos da rede Banco24Horas/Tecban e da rede Saque e Pague.

Saque na rede Banco24Horas/Tecban



Para realizar um saque na rede Banco24Horas/Tecban, o cliente deve seguir os seguintes passos:

Insira o cartão no caixa eletrônico; Aguarde o caixa carregar as informações do seu chip; Em seguida, escolha a opção “Solicitar saque”; Digite o valor que deseja sacar; Aguarde a entrega do dinheiro.

Saque na rede Saque e Pague

Para realizar um saque na rede Saque e Pague, o cliente deve seguir os seguintes passos:

Acesse um caixa eletrônico da rede Saque e Pague; Insira o cartão; Selecione o idioma de atendimento, escolhendo entre inglês e português; Escolha a função de “saque” e “débito”; Clique em “Sacar na Conta Corrente”.

Limites de saque

O Nubank estabelece dois limites de segurança para os saques:

O cliente pode realizar, no máximo, R$ 3.000 em um único saque;

O cliente pode realizar vários saques em um mesmo dia, mas não pode retirar mais de R$ 3.000 em um período de 24 horas.

Perguntas Frequentes

É possível sacar dinheiro do Nubank na lotérica?

Não, não é possível sacar dinheiro do Nubank na lotérica. A única opção é pagar um boleto para depositar dinheiro na lotérica, mas realizar um saque não é possível.

Qual a taxa cobrada pelo saque da conta Nubank?

A taxa para realizar saques na conta Nubank é de R$6,50 para cada saque realizado na modalidade débito.

O Nubank tem conta para PJ?

Sim, o Nubank oferece contas para pessoas jurídicas. No entanto, atualmente, ela só está disponível para empresas unipessoais (MEIs, MEs e Eirelis) e para empresas com apenas um sócio-administrador.

Como posso depositar ou sacar dinheiro da minha conta no Nubank?

Para depositar, as opções são fazer um Pix de outra conta, fazer um TED (alguns bancos cobram por esse serviço) ou gerar um boleto de depósito e pagá-lo. Para sacar, é possível usar o cartão em caixas da rede Banco24Horas (há cobrança de tarifa) ou fazer Pix Saque.

Esperamos que este artigo tenha esclarecido suas dúvidas sobre os saques no Nubank.