Call Of Duty: Black Ops 3 é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido pela Treyarch e publicado pela Activision. Este jogo é a sequência de Black Ops 2, lançado em 2012. A história de Black Ops 3 se passa em 2065, ou seja, 40 anos após os eventos de Black Ops 2. Esse Black Ops 3 é um dos melhores jogos lançados na série de jogos Call Of Duty que ainda é preferido por muitos jogadores.

O jogo tem gráficos incríveis e vários modos que fazem valer a pena jogar este jogo. Freqüentemente, a única pergunta que vem à mente dos jogadores ao jogar este jogo é se o BO3 é multiplataforma ou não. Se você está pensando no mesmo, responderemos à sua pergunta neste artigo.

O BO 3 é plataforma cruzada?

Não, o BO3 não é compatível com várias plataformas. Embora Black Ops 3 seja suportado em várias plataformas, incluindo PlayStation 3, PlayStation 4, macOS, Windows, Xbox 360 e Xbox One, o suporte multiplataforma não foi trazido para o jogo.

O primeiro jogo com suporte multiplataforma a ser lançado pelo Call Of Duty foi Modern Warfare, lançado em 2019. Desde então, todos os jogos lançados pelo Call Of Duty eram compatíveis com várias plataformas.

Posso jogar Call of Duty Black OPS 3 Cross Platform | PC, PS5, Xbox One

Antes de prosseguir com a pergunta, você deve saber o que é cross-play. Cross-play é o recurso que permite que você jogue um jogo com seus amigos em diferentes plataformas. Por exemplo, você tem um PC com Windows enquanto seu amigo tem um PlayStation 5. Se estiver jogando um jogo compatível com cross-play, você será executado em ambos os dispositivos e poderá jogar esse jogo juntos.

Infelizmente, Black Ops 3 não é um jogo cross-play. Portanto, se você e seu amigo estiverem tentando jogar em plataformas diferentes, isso não será possível. Para jogar com seus amigos, você deve estar na mesma plataforma.

Black Ops 3 é Cross Gen?

Sim, Black Ops 3 tem suporte Cross Gen. Mas o que é Cross Gen e como ele é diferente do Cross-Play? Cross Gen significa ser capaz de jogar o jogo em diferentes gerações do mesmo console. Ao mesmo tempo, Cross Play significa ser capaz de jogar em diferentes plataformas.

Deixe-me explicar-lhe com a ajuda de um exemplo. Suponha que seu amigo tenha PlayStation 4 e você tenha PlayStation 5. Vocês dois poderão jogar Black Ops 3 juntos por causa do suporte Cross Gen.

Abaixo está a lista de todos os dispositivos que suportam a reprodução entre gerações do Black Ops 3

PlayStation 3 e PlayStation 4

PlayStation 4 e PlayStation 5

PlayStation 3 e PlayStation 5

Xbox One e Xbox 360

Xbox Series X e Xbox Series S

Xbox Series X e X Box One

Xbox Series X e Xbox 360

Xbox Series S e Xbox One

Xbox Series S e Xbox 360

Por que o Black Ops 3 não é multiplataforma?

Pode haver muitos motivos pelos quais os desenvolvedores decidiram não incluir suporte multiplataforma no Black Ops 3, incluindo-

Pode ser devido à diferença entre os gráficos e as resoluções das diferentes plataformas e consoles da época.

O jogo tem recursos diferentes para plataformas diferentes e, com suporte multiplataforma, os jogadores podem não conseguir aproveitar os recursos completamente.

É fácil para os desenvolvedores lançar seus jogos sem suporte multiplataforma, o que também reduz o custo de produção do jogo.

Conclusão

Embora Black Ops 3 não seja multiplataforma, todos os jogos lançados por Call Of Duty após o ano de 2019 são. Se você quiser jogar um jogo Call Of Duty com seu amigo que está em uma plataforma diferente, pode optar por Call Of Duty: Modern Warfare ou qualquer outro jogo lançado por Call Of Duty após 2019.

perguntas frequentes

Black Ops 3 é crossplay no PS4 e no PC?

Não, Black Ops 3 não é crossplay entre PS4 e PC.

Posso jogar Black Ops 3 no PS4 e PS3?

Sim, como o jogo tem suporte Cross Gen, você pode jogá-lo no PS4 e PS3.

LEIA TAMBÉM: