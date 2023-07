Posso renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil? Confira

Mas afinal, é possível renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil? Com o lançamento do programa recentemente, é natural que esse e outros questionamentos relacionados surjam.

Afinal, como a maioria das pessoas já sabem, a medida busca abranger um amplo espectro de dívidas.

O Desenrola é uma iniciativa pioneira, concebido sob a liderança do governo Lula, com o intuito primordial de apoiar os cidadãos brasileiros no processo de renegociação de suas dívidas e na reabilitação de seus nomes no mercado.

Então, para responder a essa questão importante, é preciso, antes de tudo, entender algumas características do programa. Como por exemplo, suas diretrizes, a quem se destina, às etapas de renegociação e muito mais.

Por isso organizamos essa leitura, dessa forma, você poderá esclarecer se pode ou não renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil, bem como, todas essas outras questões que mencionamos.

Vamos lá? Continue com a gente.

Como funciona o Desenrola Brasil?

O Desenrola Brasil foi uma medida de urgência adotada pelo Governo Federal como enfrentamento da atual situação econômica do país. A quantidade de pessoas inadimplentes atualmente chegou a níveis exorbitantes.

Esse cenário afeta a economia do Brasil como um todo. Afinal, essas pessoas não conseguem crédito o que estagna o mercado financeiro.

Assim, para atender melhor os perfis das pessoas com dívidas, o programa estipulou “Faixas de renda” e etapas a serem cumpridas.

Nesse primeiro momento, estão sendo contemplados pessoas que se encaixam na “Faixa 2”, com renda superior a dois salários mínimos a 20 mil reais. Também está havendo uma limpeza dos nomes dos cidadãos com dívidas de até R$ 100, nos bancos associados.

Para esse grupo, é essencial que os interessados procurem o banco responsável. Os bancos oferecerão diretamente aos seus clientes pessoas físicas a opção de renegociar suas dívidas através de seus próprios canais de atendimento.



Você também pode gostar:

No caso da “Faixa 1”, onde a previsão é iniciar em setembro, poderão participar pessoas em maior vulnerabilidade social. Esse grupo é destinado a indivíduos com renda mensal de até duas vezes o salário mínimo (R$ 2.640) ou registrados no CadÚnico.

Os interessados precisarão possuir uma conta Gov.br de nível prata ou ouro para acessar a plataforma oficial do Desenrola. Nessa plataforma, todas as dívidas da pessoa serão centralizadas em um único lugar para facilitar o processo de renegociação.

Mas afinal, posso renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil? Confira abaixo!

Você pode se interessar em ler também:

Posso renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil?

Diante da proposta da renegociação de dívidas apresentado pelo governo, diversos estudantes e ex-estudantes, que se encontram com débitos acumulados devido ao financiamento estudantil, enxergam no programa uma oportunidade de se organizarem financeiramente e limparem seus nomes.

Mas, para responder de forma direta, não! Não é possível renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil.

Isso ocorre porque o programa, apesar ser direcionado para pessoas físicas, abrange apenas débitos que não estejam vinculados a programas governamentais ou políticas públicas.

Dessa forma, o Fies é uma iniciativa do governo federal voltada para o financiamento do ensino superior, oferecendo empréstimos para que estudantes possam custear seus estudos.

Uma característica importante do Fies é que os beneficiários começam a pagar o empréstimo após a conclusão da graduação, seguindo uma lógica de possibilitar que os estudantes se formem e ingressem no mercado de trabalho antes de iniciar o pagamento das parcelas.

“O Programa Desenrola busca fomentar a renegociação de dívidas que possuem menos garantias ou menos incentivos, por terem mais dificuldades negociais, não sendo voltado para renegociação de políticas que já contam com aportes públicos, como o Fies.” Nota no site do Ministério da Fazenda.

Em resumo, não se pode renegociar as dívidas do FIES pelo Desenrola Brasil, porque as suas particularidades demandam um tratamento específico dentro do contexto das políticas de financiamento estudantil.

Assim, os estudantes que estejam em situação de inadimplência devem relacionada ao pagamento das parcelas financiadas, devem seguir as regras estabelecidas pelo próprio programa para regularizarem suas obrigações financeiras.