Post Malone encontra fã que sofreu hemorragia cerebral nos bastidores do show

Post Malone é um homem de palavra, cumprindo uma promessa feita a um grande fã que passou por um episódio médico que mudou sua vida, e temos as fotos do super doce cara a cara.

A coisa toda começou no ano passado, quando Garrett Belanger irmã Taylor fez um Tik Tok detalhando sua história e postar respondeu . Garrett, um antigo apoiador do Post Malone, sofreu um hemorragia cerebral em 2022 – e ele está lentamente (mas seguramente) se recuperando após um coma.

Post realmente enviou a Garrett um monte de merchandising e um vídeo em agosto passado – não muito depois de ele sair do coma – dizendo-lhe para avisá-lo sempre que estivesse pronto para ir a um show e curtir … e na segunda-feira, ele finalmente teve essa chance no show de Post em Buffalo, NY.

É segunda-feira, Garrett, sua irmã Taylor , família e amigos aceitaram a oferta de Post – aproveitar o show do cantor. Fomos informados de que PM não apenas conseguiu ingressos regulares para eles … mas ele e sua equipe estenderam o tapete vermelho para Garrett e seus entes queridos com ingressos VIP e um encontro nos bastidores.

As fotos são incríveis – você pode ver Posty e Garrett se abraçando, e Garrett parece absolutamente feliz. Embora ele ainda não possa falar ou andar… Taylor diz que Garrett pode se comunicar piscando agora, e ele estava mais do que ciente de que estava conhecendo seu ídolo.

Além do meet-and-greet … a família trouxe para Post uma camisa do Garrett’s Army que ele vestiu enquanto posava para as fotos. Considerando quanto tempo isso está em andamento … é realmente um círculo completo.