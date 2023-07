Postagem hilária de Blake Lively no Instagram esclarece quem não é o pai de seus filhos

Blake Livelyque tem quatro filhos com o marido Ryan Reynoldsrecentemente teve um momento bem-humorado no Instagram, onde esclareceu de brincadeira a identidade do pai de seu bebê, ou melhor, que não é o pai de seus filhos.

A atriz de 35 anos impressionou seus seguidores com uma foto deslumbrante dela mesma vestindo um biquíni vermelho-alaranjado que mostrava sua figura tonificada. Ao lado da foto, Lively legendou: “K agora vou desenhar com AI … Uncanny.”

Blake Lively e Ryan Reynolds são pais orgulhosos das filhas James, 8, Inez, 6, e Betty, 3, e deram as boas-vindas ao quarto filho em fevereiro. Com o bebê número quatro ainda em sua infância, não é de admirar que Lively tenha conseguido voltar rapidamente à sua forma pré-gravidez.

Um fã curioso não pôde deixar de expressar espanto e perguntou como ela conseguiu ter quatro filhos e ainda parecer tão bonita. A resposta de Blake foi acertada quando ela marcou seu personal trainer, Dom Saladinodando crédito onde o crédito era devido.

Ela esclareceu seu comentário

Mas ela ainda não tinha terminado. Blake esclareceu alegremente seu comentário, certificando-se de que todos entenderam a piada. Ela escreveu: “Espere, não. Não é assim. Ele não é o pai. Ele é apenas aquele que me ajuda a vestir (algumas) minhas roupas novamente depois. Ele é uma pessoa e amigo ainda melhor do que um treinador. E isso está dizendo muito.”

Esta não é a primeira vez Blake Lively reconheceu de brincadeira o papel de seu treinador em sua jornada de condicionamento físico. Em janeiro, ainda grávida do quarto filho, ela compartilhou duas fotos lado a lado com Dom Saladino. Na primeira foto, ela posou com sua figura pré-gravidez e, na segunda, ela apareceu quase pronta para estourar, com uma expressão bem-humorada.

“Estou fazendo o programa de exercícios de @donsaladino há meses. Algo não está funcionando”, brincou ela na legenda.

As postagens de Blake Lively no Instagram não apenas mostram sua inteligência e senso de humor, mas também destacam sua apreciação pelo sistema de suporte que a ajuda a ficar em forma.