Postura de LeBron e Savannah James sobre o retorno de Bronny ao basquete após susto de saúde

Bronny Jameso filho mais velho de Lebron Jamese Savannah James, teve um problema de saúde recentemente enquanto praticava nas instalações da USC. Ele teve uma parada cardíaca e foi prontamente levado ao hospital para tratamento. Felizmente, ele foi solto no final da semana.

Este incidente deixou compreensivelmente LeBron e seu irmão mais novo, Bryce, profundamente abalado. Um relatório surgiu no fim de semana, revelando como LeBron e Savana sentir sobre bronnyfuturo no basquete após o incidente.

Uma fonte próxima à família mencionou que se bronny é incapaz de continuar jogando basquete, eles aceitariam, mas as decisões sobre seu futuro ainda estão distantes.

Vivendo através de um pesadelo

Como pais, eles estão passando por um pesadelo e experimentando muito estresse. Eles não querem nada além do melhor para bronny e acham difícil acreditar que tal evento ocorreu.

A causa específica de bronnyO problema de saúde de ainda não está claro e os testes preliminares não indicaram nenhum problema aparente. Exames adicionais podem fornecer mais informações no devido tempo.

LeBron compartilhou um vídeo de Bronny no sábado, sugerindo que ele está se recuperando.

“GRANDE AUMENTO!! Deus é Grande! bronny VOCÊ É INCRÍVEL!!! Simples assim! Continue Jovem!!! Estamos aqui com você a cada passo do caminho!” James escreveu no Instagram.