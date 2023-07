Poucas opções de tratamento para Bruce Willis enquanto ele continua lutando contra a demência

Bruce Willis continua sua batalha contra a demência frontotemporal depois que ele e sua família anunciaram que ele estava lutando problemas de saúde em 2022.

Enquanto os fãs foram inicialmente informados de que o ator tinha afasia por distúrbio de linguagem, desde então progrediu para demência, com um especialista afirmando que há poucas opções de tratamento.

“Para os incríveis apoiadores de Bruce, como família, queríamos compartilhar que nosso amado Bruce está passando por alguns problemas de saúde e foi recentemente diagnosticado com afasia, que está afetando suas habilidades cognitivas”, anunciou sua família em março de 2022.

“Como resultado disso e com muita consideração, Bruce está se afastando da carreira que tanto significou para ele.”

Esse diagnóstico foi atualizado em fevereiro de 2023com Bruce e sua família compartilhando uma declaração com a Association for Frontotemporal Degeneration.

Willis e suas opções de tratamento

Apenas algumas semanas atrás, a esposa de Bruce, Emma Heming Willisadmitiu que as opções de tratamento para sua condição são escassas: “Quando você vive no mundo da demência, sabe que as opções são escassas.”

Esses sentimentos foram repetidos por Tim Parry, que disse ao Mirror US: “Como a família de Bruce Willis destacou, atualmente não há tratamentos para retardar ou interromper a demência frontotemporal.

“Por isso, o foco é ajudar as pessoas com a doença a administrar seus sintomas no dia a dia. Essa é a trágica realidade que cada pessoa afetada pela doença enfrenta hoje e não devemos aceitá-la.

“Elogiamos a família de Bruce por sua franqueza em torno de seu diagnóstico – isso ajudará muito a tirar das sombras uma forma menos conhecida de demência e colocar os holofotes na necessidade de mais investimentos em pesquisa”.