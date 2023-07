prazo de inscrição para professores encerra amanhã

Termina nesta quinta-feira, 13 de julho, o prazo de inscrições para o concurso público da Prefeitura do município de Guarulhos, no estado de São Paulo.

As inscrições estão abertas desde junho. O certame visa contratação de professores com nível superior completo para atuar na educação do município.

Os salários vão de R$ 3.154,15 a R$ 4.474,64 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Fundação Vunesp.

Vagas e salários Guarulhos – SP

Ao todo, a Prefeitura de Guarulhos oferece 60 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargo e vagas



Professor de Educação Básica (PEB I, EJA, Infantil e Fundamental) – 45 vagas;

Professor de Educação Artística – 5 vagas;

Professor de Educação Física – 5 vagas;

Professor de Inglês – 5 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Guarulhos variam entre R$ 3.154,15 a R$ 4.474,64 dependendo da área para uma jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas do concurso da Prefeitura de Guarulhos é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Concurso Guarulhos – SP

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Guarulhos têm somente até amanhã, dia 13 de julho de 2023, para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Fundação Vunesp.

O valor da taxa de inscrição é de 105,00.

Atribuições de cargo Guarulhos – SP

Confira a seguir as principais funções dos professores municipais de Guarulhos:

Promover aprendizagens significativas, que favoreçam a inclusão dos educandos no mundo da cultura, da ciência, da arte e do trabalho;

Desenvolver o trabalho considerando a pluralidade sociocultural, respeitando a diversidade dos educandos, tendo em vista o desenvolvimento de valores, atitudes, do sentido de justiça, de solidariedade e ética, essenciais ao convívio social;

Participar das reuniões pedagógico-administrativas e de atividades relacionadas ao Projeto Pedagógico da Escola;

Planejar, elaborar, desenvolver, avaliar e responsabilizar-se pelas atividades pedagógicas em conjunto com o coletivo da escola, embasando-se nas diretrizes da Secretaria Municipal de Educação;

Discutir coletivamente a organização e utilização dos espaços, dos equipamentos, dos materiais pedagógicos e recursos disponíveis na escola e comunidade;

Propor e desenvolver estratégias pedagógicas diferenciadas e/ou encaminhamentos, quando necessário para os educandos que necessitem de maior atenção em relação aos aspectos específicos do desenvolvimento e da aprendizagem;

Manter diálogo frequente com os pais dos educandos ou seus responsáveis, informando-os sobre o processo de desenvolvimento e aprendizagem, e obtendo deles dados que possam facilitar o processo educativo;

Elaborar, desenvolver, acompanhar e avaliar coletivamente os projetos desenvolvidos pela/na escola e seus resultados no processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos;

Participar dos diversos espaços formativos que contribuam para sua prática pedagógica;

Participar da elaboração do Calendário Escolar, respeitando a carga horária anual, conforme legislação vigente;

Articular a integração escola-família-comunidade de modo a favorecer ações conjuntas;

Manter atualizados os Diários de Classe e demais registros que revelem o processo de desenvolvimento e aprendizagem dos educandos;

Prestar atendimento aos educandos quando enfermos ou acidentados e, se necessário, acompanhá-los à residência ou para eventual assistência médica, mediante autorização de seu superior;

Comunicar aos gestores da escola casos de doenças infectocontagiosas entre os educandos e/ou comunidade escolar;

Acompanhar, coordenar e orientar os momentos de merenda escolar, bem como auxiliar os educandos com dificuldades motoras na alimentação e higiene, com vistas ao desenvolvimento de sua autonomia;

Estar atento e responsabilizar-se pelos educandos durante o período de atividades escolares;

Realizar avaliação pedagógica dos alunos com deficiência, visando sua inserção na classe (regular ou especial) mais adequada ao seu desenvolvimento global;

Favorecer a inclusão social dos educandos com necessidades educativas especiais, orientar e acompanhar os educandos na entrada e saída do período, na organização e cuidados com seus pertences pessoais;

Participar de comissões, grupos de trabalho ou de estudos, quando designado por seu superior hierárquico;

Obedecer às normas de segurança;

Executar outras atividades afins à sua unidade funcional, a partir das necessidades e demandas da área e de conformidade com as orientações dadas pela sua chefia imediata.

Etapas concurso Guarulhos – SP

O concurso público para a Prefeitura de Guarulhos – SP contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório;

de caráter eliminatório e classificatório; Prova de títulos de caráter classificatório;

de caráter classificatório; Prova redação de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 10 de setembro de 2023.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.