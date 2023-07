Prazo final de pagamento é definido pelo governo (Confira!)

Uma grande parte dos trabalhadores brasileiros estão em dúvidas sobre como sacar o PIS/Pasep e até quando eles podem retirar o benefício. Todavia, ter acesso aos valores depositados a que os profissionais têm direito é muito fácil, pode ser feito de diversas maneiras, apesar de muitas pessoas não saberem como fazê-lo.

Ademais, o trabalhador precisa ficar atento às datas estabelecidas para que possa realizar o saque do PIS/Pasep sem maiores problemas. Para sacar o abono salarial do PIS, quem possui o Cartão do Cidadão pode fazer a retirada dos valores em lotéricas ou ainda nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal.

Desse modo, o profissional, se desejar, pode sacar o abono salarial em uma agência do banco. Neste caso, ele deve levar um documento com foto. Se a pessoa tiver uma conta corrente ou poupança na Caixa Econômica, ele terá acesso aos valores disponibilizados para o PIS, através do Internet Banking da instituição.

Já o abono salarial do Pasep, pode ser retirado na conta corrente ou poupança do Banco do Brasil. Aliás, se o trabalhador escolher sacar os valores em uma outra instituição financeira, ele deve realizar a transferência do benefício para o banco que desejar pelo site do Banco do Brasil, ou ainda, em um caixa eletrônico.

Calendário do PIS 2023

Nascidos em Janeiro recebem a partir de 15/02/2023

Nascidos em Fevereiro recebem a partir de 15/02/2023

Nascidos em Março recebem a partir de 15/03/2023

Nascidos em Abril recebem a partir de 15/03/2023

Nascidos em Maio recebem a partir de 17/04/2023

Nascidos em Junho recebem a partir de 17/04/2023

Nascidos em Julho recebem a partir de 15/05/2023

Nascidos em Agosto recebem a partir de 15/05/2023

Nascidos em Setembro recebem a partir de 15/06/2023

Nascidos em Outubro recebem a partir de 15/06/2023

Nascidos em Novembro recebem a partir de 17/07/2023

Nascidos em Dezembro recebem a partir de 17/07/2023

Calendário do Pasep 2023

Final 0 recebem em 15/02/2023

Final 1 recebem em 15/03/2023

Final 2 recebem em 17/04/2023

Final 3 recebem em 17/04/2023

Final 4 recebem em 15/05/2023

Final 5 recebem em 15/05/2023

Final 6 recebem em 15/06/2023

Final 7 recebem em 15/06/2023

Final 8 recebem em 17/07/2023

Final 9 recebem em 17/07/2023

Como consultar o PIS/Pasep

Primeiramente, o trabalhador pode consultar as informações sobre o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep, do ano base de 2021, através da internet. Para isso, ele precisa acessar o portal Gov.br, informar seu número de CPF, ou através do aplicativo Carteira de Trabalho Digital, que está disponível para celulares Android e iOS.

Vale ressaltar que os trabalhadores formais, com carteira assinada, da iniciativa privada, têm direito a receber o abono salarial do PIS. Já o Pasep é direcionado aos servidores públicos. O primeiro recebe pela Caixa Econômica, e o segundo, através do Banco do Brasil. Dessa maneira, os pagamentos começaram no dia 15 de fevereiro de 2023.

O calendário de pagamento do PIS segue o mês de aniversário do trabalhador da iniciativa privada. Em relação ao Pasep, os depósitos são feitos a partir do número final de inscrição no programa. Em síntese, ambos os beneficiários devem sacar o abono salarial até um prazo determinado, no dia 28 de dezembro deste ano.



Quem tem direito ao abono salarial

A princípio, o pagamento do abono salarial do PIS/Pasep tem como objetivo, auxiliar financeiramente os trabalhadores de baixa renda, tanto da iniciativa privada, quanto os servidores públicos que estejam cadastrados no programa do governo. Eles devem ter exercido suas atividades por no mínimo 30 dias no ano base de 2021.

Em conclusão, os cálculos sobre os valores a serem recebidos no programa, levam em consideração a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2021. Vale ressaltar que o profissional que exerceu suas atividades laborais durante 12 meses no ano base, tem direito a receber R$1.302, o salário mínimo vigente no início de 2023.

Passo a passo para sacar o PIS/Pasep

Entre no site Gov.br e clique em “Iniciar”. Selecione o ícone “Entrar com gov.br”. Em seguida, informe o número do seu CPF e clique em “Continuar”, informe sua senha e clique no botão “Entrar”. Na página do Portal Emprega Brasil selecione “Abono salarial”. É preciso ter certeza de que o ano base de 2021 está selecionado. Veja a coluna “Habilitado”, para saber se tem direito ao abono salarial e 2023.

Enfim, se o trabalhador poder receber o benefício, irá aparecer um ícone “Sim”. Para fazer outras consultas e obter maiores informações a respeito do pagamento do PIS/Pasep, é preciso clicar em cima do ícone de um olho que está localizado na página abaixo da coluna “Ações”.