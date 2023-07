Prazo para atualizar CadÚnico foi anunciado; veja quem deve atualizar

Você sabe qual o prazo para atualizar CadÚnico? Se ainda não sabe, acompanhe todas as informações desse conteúdo, pois é crucial que você garanta a sua atualização para não perder os seus benefícios sociais.

Afinal, quando um cadastro perde o prazo de atualização, pode sofrer bloqueios em pagamentos como o do Bolsa Família, por exemplo. Portanto, acompanhe este texto e tire todas as suas dúvidas sobre o assunto!

Qual o prazo para atualizar CadÚnico?

Todas as pessoas que têm cadastro no CadÚnico precisam atualizá-lo pelo menos dentro do período de 24 meses. Por exemplo, se você fizer a sua atualização hoje, deverá atualizar novamente até 24 meses depois disso.

Além dessa situação, algumas pessoas precisam fazer essa atualização antes de completar dois anos. É o caso das famílias que têm o bloqueio nos pagamentos do Bolsa Família por conta de informações divergentes no cadastro. Nesse caso, será necessário se dirigir ao CRAS mais próximo para fazer a atualização.

No entanto, isso não quer dizer que apenas pessoas com “problemas” com o Bolsa Família ou outros benefícios é que deverão atualizar. Na realidade, todos que têm cadastro no CadÚnico devem ficar atentos a esse prazo de dois anos, a fim de não ter os pagamentos dos benefícios sociais bloqueados.

Portanto, verifique quando foi a última vez que você atualizou o cadastro da sua família e atente-se ao prazo limite para essa atualização.



O que acontece se não atualizar o CadÚnico?

Se porventura você não fizer a sua atualização no CadÚnico e estiver recebendo algum tipo de auxílio ou benefício do Governo, como o Bolsa Família, os pagamentos serão bloqueados.

Sendo assim, se você quer garantir que os pagamentos mensais sejam mantidos, e ainda, no valor que é seu por direito, lembre-se de sempre manter o seu cadastro atualizado.

Inclusive, se estiver com dúvidas de que o seu cadastro está em dia ou está próximo a vencer, procure o CRAS para ter mais informações sobre a sua situação nesse caso.

Por que devemos atualizar o CadÚnico?

Todos os meses, milhões de brasileiros recebem uma série de repasses do Governo por meio do cadastro no CadÚnico. Isso significa que muito dinheiro dos benefícios sociais são repassados com base nas informações que o Governo tem dentro da plataforma do CadÚnico.

Agora, imagine que esses dados nunca fossem obrigatoriamente atualizados. Imagine quantas pessoas que não precisam dos benefícios sociais estariam recebendo esses pagamentos mensalmente, de modo indevido? Seria muito difícil para o Governo, conseguir detectar todos os casos que têm algum tipo de irregularidade.

Por conta disso, a alternativa encontrada foi a de fazer com que os próprio beneficiários se comprometessem a atualizar o cadastro a cada 24 meses ou quando alguma inconsistência for detectada.

Como cada beneficiário terá que apresentar documentos que comprovem os dados e informações que ele está passando, as chances de fraudes tendem a reduzir. Por isso, atualizar o CadÚnico é algo obrigatório e que ajuda a combater fraudes em benefícios fiscais. Lembre-se disso.