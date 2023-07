prazo para complementação das informações termina nesta sexta (14)

Os participantes pré-selecionados através da chamada única do Fies 2023/2 deverão, ainda, cumprir uma última etapa muito importante: a complementação das informações.

Porém, os estudantes devem ficar atentos: o prazo para realizar a complementação das informações termina nesta sexta-feira, dia 14 de julho.

Dessa maneira, para que você possa entender como a complementação dos dados deve ser feita, o artigo de hoje trouxe um resumo completo sobre o Fies 2023/2. Confira!

Prazo para complementar dados termina hoje (14)

Conforme o anúncio oficial do Ministério da Educação (MEC), todos os candidatos que foram pré-selecionados através da chamada regular deverão efetuar a complementação das informações até às 23h59 desta sexta-feira, 14 de julho.

O resultado do Fies 2023/2 foi divulgado na última terça-feira, dia 11 de julho. Os candidatos puderam acessar o oficial no Portal de Acesso Único do MEC utilizando a própria conta gov.br.

Através da complementação das informações, os participantes selecionados nesta edição do Fundo de Financiamento Estudantil deverão confirmar as informações fornecidas durante o ato de inscrição para participar do programa.

Essa etapa é fundamental para os estudantes, uma vez que qualquer tipo de irregularidade em relação às informações fornecidas pode fazer com que o candidato perca o financiamento oferecido pelo Fies.



Os participantes deverão, por exemplo, comprovar que se encaixam nos critérios de renda estabelecidos pelo Fundo de Financiamento Estudantil.

Como realizar a complementação das informações?

Fazer a complementação das informações do Fies 2023/2 é muito simples.

Em primeiro lugar, os participantes deverão acessar o Portal de Acesso Único do MEC e complementar as informações indicadas no momento da inscrição de forma online.

Porém, a confirmação dos dados também envolve outras etapas, veja quais são elas:

Validação das informações indicadas na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da universidade escolhida em até 5 dias após a confirmação das informações. A entrega dos documentos exigidos poderá ser realizada de forma presencial ou online, dependendo das normas estabelecidas pela instituição de ensino;

Validação das informações pessoais e a documentação exigida para formalizar a contratação do financiamento em um agente financeiro em até 10 dias a partir do terceiro dia útil após a validação feita pela CPSA.

Viu como é fácil? Não perca mais tempo e faça já a complementação das duas informações!

Próximas datas do Fies 2023/2

O calendário do Fies 2023/2 prevê, ainda, outras datas importantes. Os candidatos que não foram pré-selecionados através da chamada regular, por exemplo, deverão aguardar a divulgação do resultado da lista de espera do Fies, que irá acontecer a partir do dia 18 de julho. Os participantes poderão ser convocados até 29 de agosto.

É importante ressaltar que, no caso da lista da espera, os prazos para a complementação das informações serão variáveis, uma vez que irão depender dos calendários de cada instituição de ensino.

Estatísticas do Fies 2023/2

Além do resultado oficial, o MEC já divulgou também os dados estatísticos relacionados à última edição do Fies. A divulgação tem como objetivo permitir a compreensão do perfil dos candidatos que participaram do programa.

As inscrições para participar do Fundo de Financiamento Estudantil aconteceram entre os dias 04 e 07 de julho de 2023. Nesta edição do Fies, 109.809 candidatos se inscreveram para concorrer a uma das às 77.867 vagas colocadas à disposição pelo MEC para mais de mil instituições de ensino participantes do processo seletivo.

Dos 109.809 candidatos participantes, 66,83% são mulheres, o que representa 73.380. Os homens, por sua vez, representaram 33,17% do total de inscritos, o que equivale a 36.429 candidatos.

Devemos ressaltar que puderam participar desta edição do Fies os candidatos que comprovaram renda mensal familiar bruta per capita de até três salários mínimos, realizam a prova do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e alçaram uma média geral mínima de 450 pontos e, além disso, não receberam nota zero na prova de redação do exame.