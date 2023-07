Muitos brasileiros têm sido pegos desprevenidos por não saberem que existe um prazo para o saque do PIS/PASEP. Embora esse prazo limite seja relativamente longo, em algumas situações o esquecimento do valor a receber pode fazer com que o abono salarial seja perdido.

Pensando nesse tipo de situação, elaboramos este conteúdo com tudo o que você precisa saber para não correr o risco de perder o seu abono. Acompanhe e tire as suas dúvidas!

PRAZO para o saque do PIS/PASEP pega brasileiros desprevenidos

Antes de qualquer coisa, é importante termos em mente que, tecnicamente, existem dois tipos de prazos para sacar o PIS/PASEP. O primeiro deles é o prazo dentro do ano no qual o pagamento é liberado.

Por exemplo, se você já teve o seu pagamento liberado este ano, o prazo para saque é dia 28 de dezembro. Depois disso, o dinheiro fica retido até uma nova “abertura” de pagamentos do PIS/PASEP, que acontecerá no ano que vem.

No entanto, ano que vem o dinheiro será novamente liberado apenas dentro de um período específico para saque. Caso você esqueça de fazer o seu saque ou prefira “deixar o dinheiro lá” para evitar gastos desnecessários, ele será retido por um tempo novamente.

Até aqui, tudo parece muito bem. Porém, o que poucos brasileiros sabem é que depois de cinco anos, o valor que foi depositado para saque do abono salarial é retido pelo Governo Federal, caso não seja feito o saque.



Isto é, se você recebeu PIS/PASEP nos últimos cinco anos, mas nunca sacou nenhum desses valores para “deixar acumular”, caso não faça esse saque este ano, a partir do ano que vem perderá todo o valor que foi depositado em sua conta anualmente.

É por isso que além de se atentar para o prazo anual, é preciso ficar de olho para não perder o prazo mais longo, que é de cinco anos. Se passarem cinco anos e você ainda não tiver feito o seu saque, infelizmente perderá o seu dinheiro.

Portanto, é mais prudente fazer o seu saque e guardar o dinheiro de outra forma, seja em uma conta poupança simples ou fazendo aplicações em investimentos.

Dessa maneira, você conseguirá garantir que não gastará o valor, mas também não correrá o risco de sofrer com o prazo para saque do PIS/PASEP.

Fique atento ao cronograma de saques

Fique sempre atento ao cronograma de saques do PIS/PASEP. Se você perdeu o prazo em um ano, policie-se para não se esquecer de fazer o saque no ano seguinte.

Caso contrário, esse esquecimento pode se tornar um problema mais tarde, quando se atinge o prazo para o saque do PIS/PASEP e, nesses casos, não há mais nada que possa ser feito.

Portanto, se você tem valores para sacar, organize-se para fazer isso o quanto antes e, assim, garanta o recebimento do seu dinheiro e usufrua dos benefícios do seu abono salarial.