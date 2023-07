Preciso estudar para o ENEM nas férias? Veja os prós e contras

As provas da próxima edição do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, estão se aproximando e, com isso, surgem muitas dúvidas entre os candidatos sobre a melhor forma de se preparar para o exame.

Uma das dúvidas mais comuns entre os estudantes é: eu preciso estudar para o ENEM durante as férias?

A resposta para essa pergunta é muito pessoal. Alguns estudantes enxergam as férias como uma oportunidade para turbinar os estudos, enquanto outros veem esse momento como uma pausa merecida para relaxar e se desconectar do ambiente da escola.

Para que você consiga decidir se estudar para o ENEM nas férias é a melhor opção para você ou não, o artigo de hoje trouxe um resumo com os prós e contras de estudar nesse período. Vamos conferir!

Prós de estudar para o ENEM nas férias

Está pensando em estudar para o ENEM nas férias? Conheça alguns prós de estudar durante esse período.

Aproveitar o tempo disponível

Nas férias, os estudantes acabam tendo muito mais tempo disponível, uma vez que não precisam frequentes as aulas das escolas e dos cursinhos pré-vestibulares.

Assim, uma boa opção é utilizar esse tempo para estudar, aproveitando o momento de tranquilidade para se concentrar em áreas de maior dificuldade no ENEM, por exemplo.

Tenha em mente que você não precisa passar o dia todo estudando durante as férias: um período de 2 a 3 horas já é suficiente para manter a rotina nesse período.

Colocar a matéria em dia

É muito comum que os estudantes acabem ficando atrasados em algumas áreas dos estudos. Afinal, todos temos muito afazeres durante o ano letivo e é difícil manter a matéria em dia.

Se esse é o seu caso, tenha em mente que você pode usar as férias para colocar a matéria atrasada em dia. Você pode, por exemplo, estudar tópicos que acabou deixando de lado por falta de tempo ou, ainda, resolver exercícios de matérias que ficaram atrasadas ao longo do ano.



Você também pode gostar:

Uma ótima oportunidade para revisar

As férias podem ser também o momento ideal para revisar aquilo que foi estudado ao longo do ano. Tenha em mente que ficar muito tempo sem estudar pode ser prejudicial para você, já que é possível que você esqueça parte daquilo que estudou.

Dessa forma, o que você acha de separar algumas horas da sua semana para revisar os tópicos estudados? Caso você não queira dedicar muito tempo de estudo para a revisão durante as férias uma boa estratégia é focar em revisar somente os tópicos que são cobrados com muita frequência na prova do ENEM.

Contras de estudar para o ENEM nas férias

É claro que estudar para o ENEM durante o período de férias também tem alguns pontos negativos. Veja alguns deles a seguir.

Oportunidade de descanso

As férias são uma oportunidade essencial para descansar e recarregar as energias. Assim, continuar estudando para o ENEM durante esse período pode impedir que você tenha o seu merecido descanso, gerando consequências negativas.

Tenha em mente que descansar durante as férias é muito importante para que você consiga manter um ritmo de estudos constante no segundo semestre letivo.

A f alta de motivação

Alguns estudantes podem ter menos motivação para estudar para o ENEM durante as férias, uma vez que o ambiente descontraído da casa pode tornar mais difícil manter o foco e a disciplina necessária. Nesse contexto, estudar durante as férias pode não ser eficiente.

Interação com família e amigos

Muitos estudantes enxerga as férias o momento ideal para interagir e passar o tempo com amigos e familiares. Assim, estudar nesse período pode limitar esses momentos de conexão e bem-estar emocional.

O problema das metas rigorosas

Tenha em mente que estabelecer metas rigorosas de estudo durante as férias pode criar uma pressão extra, gerando estresse e ansiedade para o estudante.

Dessa forma, caso você queira estudar durante as férias, busque estabelecer metas realistas e que não sejam excessivas para você.